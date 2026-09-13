iA Groupe financier: 1 million investi dans des initiatives jeunesse

Depuis 10 ans, le Concours philanthropique de iA Groupe financier offre une perspective unique sur les enjeux auxquels sont confrontées les communautés partout au Canada. À travers les milliers de candidatures reçues d’organismes caritatifs œuvrant sur le terrain, iA Groupe financier a eu l’occasion de faire preuve d’écoute et d’en apprendre davantage sur les besoins en constante évolution des Canadiens afin de mieux les comprendre.

Depuis 2017, les candidatures au Concours philanthropique soulignent systématiquement que le bien-être des générations futures est étroitement lié à la vitalité des communautés qui les entourent. Grâce à des initiatives portant sur des enjeux tels que la santé mentale, la réussite scolaire, l’inclusion sociale, l’insécurité alimentaire, l’itinérance, ainsi que l’impact environnemental, ce concours contribue à offrir aux jeunes Canadiens un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère.

« Au cours des dix dernières années, le Concours philanthropique nous a offert un aperçu unique des réalités avec lesquelles doivent composer les collectivités partout au Canada », précise Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. « Bien que les enjeux aient évolué, un fil conducteur s’est dégagé : soutenir les jeunes est l’un des moyens les plus efficaces de générer des retombées durables. À l’occasion du 10e anniversaire du concours, nous rassemblons les leçons tirées de ces communautés autour d’un objectif commun : investir dans la prochaine génération et contribuer à bâtir des communautés plus fortes pour les années à venir. »

Une décennie d’écoute, d’apprentissage et d’action

Lancé en 2017 à l’occasion du 125e anniversaire de iA Groupe financier, le Concours philanthropique s’est adapté, au fil des années, à l’évolution des besoins des collectivités partout au Canada. Comme le détaille le rapport intitulé 10 ans d’action de iA Groupe financier, le concours a reçu 1 843 propositions de projets, généré plus de 111 000 votes de la part du public et des employés et a permis d’investir 5,1 millions de dollars dans des initiatives caritatives partout au pays au cours de la dernière décennie.

Ce concours ne constitue qu’un des volets d’une approche philanthropique élargie et de longue date : chaque année, iA Groupe financier s’engage à verser 1 % de ses bénéfices avant impôts à plus de 600 organismes partout au Canada. En 2025, cet engagement s’est traduit par un investissement de 11,4 millions de dollars dans des initiatives visant à renforcer les collectivités et à soutenir ceux et celles qui contribuent à améliorer les choses au quotidien.

Une enveloppe record pour la 10e édition du Concours philanthropique

À l’occasion de son 10e anniversaire, iA Groupe financier réalise son plus important investissement à ce jour dans le cadre du Concours philanthropique en offrant un million de dollars en dons aux organismes qui aident la prochaine génération de Canadiens à prendre les devants. Les quatre grands gagnants recevront chacun un don de 200 000 $, et les autres finalistes se partageront les sommes restantes.

Que sa mission porte directement sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes ou qu’elle propose une initiative offrant des solutions, l’organisme doit apporter une contribution concrète à la résolution des problèmes touchant les jeunes, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, du développement social et communautaire ou de l’environnement.

Les détails du concours et la liste complète des critères d’admissibilité sont disponibles à cette adresse.

Dates importantes

Du 9 septembre au 13 octobre : inscription des organismes caritatifs et soumission de leurs propositions

Du 14 octobre au 2 novembre : sélection par le comité des douze projets qui feront l’objet d’un vote du public

Du 3 au 25 novembre : annonce des douze finalistes et période de vote du public

Semaine du 7 décembre : annonce des gagnants

Afin d’être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité. Elle intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance afin d’orienter ses actions au quotidien.