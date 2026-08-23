L'APOAC termine son année financière 2025 avec un déficit de 3089$

La présidente du conseil d'administration de l'APOAC, Alexandra Boisrond, la directrice générale de l'APOAC, Nathalyrmène Rousseau et Bonheur Yuma, administratrice de l'APOAC ont pris part à l'assemblée générale annuelle

C’est le samedi 22 août que L'Association des personnes d'origine africaines et caribéennes (APOAC) tenait son assemblée générale annuelle 2025-2026. Comme plusieurs de ses activités dans la dernière année, celle-ci a pris place au Club nautique de Salaberry-de-Valleyfield.

« C’est avec beaucoup de gratitude que nous présentons ce bilan financier 2025-2026, qui marque un jalon important dans l’histoire de notre organisme, soit notre cinquième anniversaire de fondation. L’an passé, nous tenions à honorer nos collaborateurs de longue date qui nous soutiennent financièrement dans toutes nos activités, comme le Mois d’histoire des Noirs. Nous sommes prêts à franchir de nouveaux sommets grâce à la participation active de nos membres et à écrire des chapitres supplémentaires dans notre histoire », indiquait Alexandra Boisrond, présidente du conseil d’administration de l’APOAC.

Jusque-là formé de cinq administrateurs, le conseil d’administration de l’organisme passera à sept membres au cours de la prochaine année. « Parfois, il est difficile pour nous d’avoir quorum lors de nos réunions en raison des obligations personnelles des administrateurs, un enjeu qui risque moins de se produire si on passe de cinq à sept membres. Les démarches sont en cours pour modifier les lettes patentes pour procéder en ce sens », ajoutait la directrice générale de l’APOAC, Nathalyrmène Rousseau.

Les mandats des membres du C.A. sont d’une durée de deux ans et sont renouvelables pendant cinq ans. Par la suite, un arrêt de deux ans est requis avant de pouvoir recommencer ce cycle. Au total, huit rencontres par an figurent au calendrier des administrateurs.

« L’APOAC c’est bien plus qu’un organisme qui organise des activités. C’est un filet pour ses membres qui offre du soutien individuel et qui rassemble la communauté. Tout le monde est bienvenu à nos activités, membres ou non », poursuivait-elle.

Un déficit d’un peu plus de 3 000$

Lors de la présentation de ses états financiers, l’APOAC a dévoilé un déficit de 3 089$ pour l’année financière 2025-2026 démarrant le 1ᵉʳ mai 2025 et se clôturant le 30 avril 2026. C’est la firme comptable BCGO basée à Vaudreuil-Dorion qui a validé les états financiers.

Quand on consulte ceux-ci, on note des produits de 138 182$. « Cela inclut les dépenses, les dons, les adhésions et les subventions reçues. De l’autre côté, les charges représentent 139 271$, ce qui se traduit par un déficit de 3 089 $. L’encaisse était de 42 043$ à la fin de l’année fiscale. En 2024-2025, le déficit était de 15 000 $, alors c’est une belle amélioration en soi. Les charges continueront d’augmenter dans le futur, car nous aurons besoin d’un local dans le futur, ce qui va augmenter ce poste budgétaire », mentionnait Mme Rousseau.

De plus, au moins deux employés devront aussi être embauchés par l’APOAC qui compte aujourd’hui 235 membres. « Nous avons pris la décision à la base de faire payer l’adhésion à notre organisme pour que les membres aient un sentiment d’appartenance et une responsabilité face à celle-ci. C’est leur participation qui nous permet de faire vivre l’organisme », confiait-elle.

Au 30 avril 2026, la situation financière de l’APOAC se décrivait comme suit : 47 408 $ en actifs et 48 813$ en passifs. Pour l’année 2026-2027, le budget prévisionnel estime les revenus à 195 000$ et les dépenses à 182 500, ce qui permettrait un excédent de 12 500$.

Au cours de l’AGA, on a remercié deux administratrices sortantes, soit Lamia Laali et Jenmyfer Noisy qui seront remplacées au cours de la prochaine année par de nouveaux administrateurs. « On veut des gens qui s’impliquent pour les bonnes raisons. Pour les intéressés, il y a tout un processus à suivre, soit l’envoi d’une lettre d’intention et une pré-sélection », affirmait Mme Rousseau.

Pour poursuivre sa croissance, l’APOAC indique avoir besoin d’un pied-à-terre et de la participation active de ses membres. « C’est ce qui nous permettra de continuer à prendre de l’expansion. On aimerait continuer d’offrir un soutien social de première ligne à nos membres, mais aussi d'aider nos aînés et nos jeunes. Pour y arriver, on a besoin de soutien financier de la part des gouvernements », terminait Mme Boisrond.