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Pas de vacances pour les besoins en sang cet été

On donne du sang les 19 et 24 août dans Vaudreuil-Soulanges

durée 12h00
17 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours du prochain mois, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à deux occasions. 

Les collectes prendront place à Terrasse-Vaudreuil et à Vaudreuil-sur-le-Lac. Voici les détails: 

Voici la date et le lieu des cliniques programmées: 

Mercredi 19 août: 

- Terrasse-Vaudreuil: de 13 h 30 à 19 h 30 au Centre communautaire (78, 7e avenue, Québec, Canada, J7V 3M9); 

Lundi 24 août: 

Vaudreuil-sur-le-Lac: de 13 h 30 à 19 h au Centre communautaire (128 rue des Rigolets, Québec, Canada, J7V 8P3); 

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

À lire également: 

- « En faisant un don, on peut aussi aider un enfant malade comme Chiara»

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