Le 13 août, journée internationale des gauchers

La plupart des gens ne sont peut-être pas au courant, mais pour certains, le jeudi 13 août marque une date importante: il s'agit de la journée internationale des gauchers. Selon une étude parue en 2020 se concentrant sur la latéralité manuelle, environ 11 % de la population serait plus habile de la main gauche. Cette proportion peut toutefois vaciller entre 9,3 % et 18,1 %.

Si la gaucherie est plus visible de nos jours, elle existe depuis la nuit des temps. La science est dorénavant en mesure d'expliquer ce qui différencie les gauchers des droitiers sur le plan neurologique et même génétique.

Pour faire court, l’hémisphère droit de notre cerveau se charge de gérer les mouvements du côté gauche du corps, l'inverse se produit pour ceux du côté droit. Chez une personne gauchère donc, l’hémisphère droit exerce un contrôle plus précis que l'autre.

On explique que la sinistralité serait potentiellement due à une mutation du gène Tubb4 présente près de trois fois plus chez les gauchers. Le magazine Québec Science précise toutefois qu'une personne gauchère sur 1000 serait atteinte de la mutation génétique, ce qui en somme ne prouve pas grand-chose.

Est-ce que le hasard serait en cause ? Pas tout à fait, des équipes de scientifiques se penchent encore sur le sujet.

Évoluer dans une société pensée pour les droitiers

Créée en 1976 par l'Américain Dean R. Campbell, la journée internationale des gauchers a pour but de sensibiliser les gens aux particularités cérébrales, tel que mentionné plus tôt, aux réussites remarquables, mais aussi et surtout aux difficultés rencontrées au quotidien par les gauchers.

Si à l'époque, la sinistralité était mal vue et punie, donnant ainsi naissance aux gauchers contrariés, des initiatives comme celle de M. Campbell ont fait évoluer les mentalités. Il reste néanmoins du travail à accomplir.

La plupart du temps les outils sont réfléchis puis conçus pour les droitiers. Du simple stylo, aux ciseaux en passant par des articles de sport et des instruments de travail: les défis peuvent sembler minimes de l'extérieur, mais peuvent être tannants à la longue, surtout quand on ne trouve pas d'objet adapté.

De plus en plus d'écoles et d'entreprises prennent des démarches simples pour accommoder les gauchers, comme d'offrir d’emblée des fournitures adaptées ou ambidextres, repenser la disposition ou l'aménagement de postes de travail clés ou encore développer des objets adaptés aux personnes gauchères.

Finalement, que ce soit dans l'apprentissage de l'écriture ou de la musique, encourager un élève à modifier sa prise ne ferait que nuire à sa progression.

Le saviez-vous ?

En plus des ambidextres, aussi habiles de la main droite que de la main gauche, qui représentent environ 1 % de la population. Il existe aussi des personnes qui changent de main dominante en fonction de l'action à accomplir. Peut-être que vous en faites partie, au même titre que Rafael Nadal qui frappe avec sa raquette de tennis de la main gauche, mais qui pourtant écrit de la droite.

En fait, les neuroscientifiques s'entendent pour affirmer que la majorité de la population préfère une latéralité pour la plupart de ses activités, mais qu'il pourrait être porté à utiliser l'autre dans un contexte donné.