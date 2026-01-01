La Ville de Vaudreuil-Dorion rend hommage à Léo Dufour

Lors de la séance du conseil municipal du 10 août, les élues de la ville de Vaudreuil-Dorion ont officiellement adopté une motion désignant le nom de la nouvelle patinoire extérieure réfrigérée. Celle-ci sera maintenant appelée la Patinoire Léo-Dufour, en hommage à un jeune citoyen dont l’engagement a profondément marqué sa communauté à tous les niveaux.

La patinoire Léo-Dufour est en construction dans un quartier dont la thématique est déjà liée au hockey et au sport récréatif. Parmi les vocations de ce lieu, on retrouve le besoin d’inspirer les générations futures et le souhait de créer un environnement qui met en avant les valeurs de dépassement, de respect, de plaisir et de saines habitudes de vie.

Natif de Vaudreuil-Dorion, où il a aussi grandi, Léo Dufour (2001-2024) a incarné, par son parcours et ses valeurs, l’essence même du sport et des saines habitudes de vie. Sa disparition lors d’une randonnée dans les Adirondacks a profondément touché la population, suscitant une mobilisation exceptionnelle et un élan de solidarité rarement observé.

Souhaitant créer un lieu qui met de l'avant les valeurs de dépassement, de respect, de plaisir et de saines habitudes de vie, ce n'est pas pour rien que les membres du conseil municipal ont opté de rendre hommage à la mémoire de Léo Dufour.

Selon les nombreux témoignages recueillis par la Ville : Léo était un jeune homme rassembleur, bienveillant, persévérant, capable de faire émerger le meilleur chez les autres. Ce n'est pas pour rien que les membres du conseil municipal ont opté de rendre hommage à la mémoire de Léo Dufour.

« Son engagement sportif allait bien au-delà du hockey. Il a notamment été un coureur élite sur piste et en cross-country au sein du Club d’athlétisme de Vaudreuil-Dorion, a pratiqué le soccer avec le FC Trois-Lacs, ainsi que de nombreux autres sports, dont la randonnée de haut niveau, une discipline exigeante qu’il affectionnait profondément et au cours de laquelle il a malheureusement perdu la vie. « En nommant cette patinoire en son honneur, nous posons un geste qui reflète l’importance pour le conseil municipal de reconnaître l’impact réel qu’un jeune peut avoir sur toute une communauté », a déclaré le maire Paul Dumoulin.

Vaudreuil-Dorion remercie d'ailleurs la famille de Léo Dufour pour son accord et pour sa confiance dans cette démarche de reconnaissance.