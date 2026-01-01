La 6e édition du Festival Nautique attire des foules

La Ville de Coteau-du-Lac et la Municipalité des Coteaux ont dressé le bilan de la 6ᵉ édition du Festival nautique, présentée par Broccolini, et les résultats s'avèrent plus que positifs. Les 18 et 19 juillet derniers, plus de 4 000 personnes ont foulé le sol des parcs Thomas-Monro et Louis-Stanislas Pariseau pour prendre part aux festivités de cette incontournable de la saison estivale.

Malgré les précipitations du samedi, les festivaliers ont répondu présents pour découvrir et essayer les nombreuses activités nautiques offertes sur le site. Les embarcations, dont les catamarans, les dériveurs Optimist, les planches à pagaie géantes et plusieurs autres, ont permis aux visiteurs de vivre une expérience unique sur l'eau, beau temps, mauvais temps.

En soirée, le spectacle d'Arpin Lépine a été déplacé sous le chapiteau afin d'assurer le confort des spectateurs. Cette décision s'est avérée gagnante, alors qu'une foule impressionnante s'y est rassemblée. Des fans provenant de plusieurs régions du Québec ont même fait le déplacement pour voir l'artiste sur scène.

Le retour du soleil, le dimanche, a attiré d'autant plus de visiteurs sur le site. Petits et grands ont profité pleinement des nombreuses activités offertes tout au long de la journée. La zone Moussaillons et la zone Oasis ont fait le bonheur des familles grâce aux jeux gonflables, à la piscine de pédalos et aux jeux proposés.

« Une fois de plus, le Festival nautique a démontré qu'il est un rendez-vous estival apprécié dans la région. Malgré une météo incertaine en début de fin de semaine, les visiteurs étaient au rendez-vous et l'ambiance est demeurée exceptionnelle tout au long de l'événement. Nous sommes très fiers de voir autant de familles, de passionnés du nautisme et de visiteurs découvrir notre magnifique site riverain », souligne le comité organisateur.