Découvrir une région amis des animaux cet été

Visitez Vaudreuil-Soulanges, c'est bien, mais quand on peut le faire en famille et avec son animal de compagnie c'est encore mieux. Voici quelques sites et commerces de la région où toutou est le bienvenu.

Voici quelques adresses à découvrir avec Fido!

Jardin Champs de rêves à Vaudreuil-Dorion

Cette pépinière offre aux visiteurs une expérience colorée et parfumée. Enjolivé d’un champ de lavande et de jardins de rêves dans lesquels se trouvent de splendides mosaïques. Champs de Rêves compte également un labyrinthe végétal qui fera le bonheur de tous les membres de la famille.

Adresse: 1620, chemin Daoust

L'Auberge des Gallant à Sainte-Marthe

Situé à Sainte-Marthe, sur le Mont Rigaud, l’établissement membre Hôtellerie Champêtre offre des chambres et des installations luxueuses et accessibles dans un environnement champêtre incomparable. Lors de votre escapade, goûtez une cuisine régionale exquise classée 5 étoiles par le Guide Debeur et mariez-y un vin au bouquet exceptionnel conseillé par les sommeliers des lieux. Un arrêt à la piscine et au spa santé sont également les incontournables de l'endroit.

Adresse: 1171, chemin Saint-Henri

Stirling Arts Boutique & Studio Photo à Hudson

Situé dans le village de Hudson, Stirling Arts Boutique est l’endroit rêvé pour trouver des vêtements de style et confortable pour femmes et hommes.

La boutique cadeau “Eclectic Hudson”, située à l’intérieur de Stirling Arts, vous offre une multitude d’objets utiles à offrir à vos êtres chers.

Adresse: 504, rue Main

Que de bonnes choses à Hudson

Que de bonnes choses apportent une passion à la nourriture naturelle, gâteries et produits ménagers que vous ne trouverez pas ailleurs. Vous trouverez une panoplie impressionnante de produits végétaliens, végétariens, sans gluten dans la section marché. Café

Vous pourrez déguster un bon café ou un thé. Venez casser la croûte en découvrant les plats savoureux comme les soupes, ragoûts, petits déjeuners, dîners ou collation. Boulangerie : Laissez-vous tenter par les délicieux muffins, carrés, barres et pâtisseries faites maison.

Adresse: 484, Rue Main, local D

Pop Culture à Hudson

Ce petit commerce coloré et rafraîchissant situé au cœur de Hudson mérite qu'on y fasse un arrêt! Les amateurs de popsicles seront comblés par les saveurs originales de leurs popsicles artisanaux, faits à la main avec des fruits frais achetés localement et biologiques.

Pop Culture se démarque aussi par ses popsicles spécialement conçus pour les chiens et d'autres faits à base de boissons alcoolisées (réservés aux adultes bien entendu)!

Adresse: 33, rue du Yacht Club

Microbrasserie Cardinal Brewing à Hudson

Située en plein centre-ville de Hudson, la Microbrasserie Cardinal est un espace où la communauté peut se rassembler tout en dégustant une bière.

L'endroit comprend une salle de dégustation à l'intérieur, une terrasse extérieure et des articles à l'effigie de la microbrasserie. La microbrasserie propose plus d'une dizaine de bières variées et deux boissons non alcoolisées.

Adresse: 466, rue Main

Karting Saint-Zotique à Saint-Zotique

Profitez des pistes de karting à 30 minutes de Montréal. Avec plus de 45 karts disponibles et 3 pistes de course pour tous, vous aurez l’occasion de vous amuser comme des fous. Votre vitesse et votre agilité seront mises à l’épreuve sur les circuits offerts de mai à octobre.

Adresse: 503, 34e Avenue

Vignoble d'Ovila à Les Cèdres

Venez vivre une expérience unique dans une ambiance familiale et chaleureuse. Il est possible de participer à une dégustation de vin pour ensuite faire une visite du vignoble et du chai.

Vous pouvez également faire des achats sur place. Venez faire une randonnée pédestre en famille, en amoureux ou avec votre chien et profitez des belles journées d'été pour vous installer et pique-niquer.

Adresse: 1468, Chemin Saint-Féréol

Le Village des écluses - Pointe-des-Cascades

Le Village des Écluses offre une combinaison de nature, de culture et de villégiature, à la jonction du lac Saint-Louis et du canal de Soulanges. Il propose des activités nautiques, des événements culturels, des options de camping et de prêt-à-camper, ainsi qu'un bar-terrasse et un restaurant.

Adresse: 2, chemin du Canal

Norah Café de l'Anse à Vaudreuil-Dorion

Situé dans une maison historique en bordure du chemin de l'Anse à Vaudreuil-Dorion, ce petit café offre une ambiance parfaite avec vue sur l'eau.

Goûtez aux articles de boulangerie sucrés, à la soupe maison, aux sandwichs grillés et au bon choix de salades. Le propriétaire utilise que des produits biologiques, locaux et équitables. Profitez de la vue sur le lac des Deux-Montagnes tout en cassant la croûte et en sirotant un bon café.

Adresse: 132, chemin de l'Anse

Microbrasserie Trois Lacs à Vaudreuil-Dorion

La Microbrasserie Trois-Lacs, offre une ambiance amicale pour profiter d'une bonne bière en famille ou avec des amis en toute simplicité.

Venez socialiser, écouter de la musique ou regarder un match. Apportez ou commandez votre nourriture et les propriétaires s'occuperont de la bière!

Adresse: 424, rue Aimé-Vincent

Tompol le Café à Saint-Lazare

Tompol le Café, se veut un café, une épicerie spécialisée et un micro-restaurant situé à Saint-Lazare. Vous retrouverez sur place, une variété de café, des produits du terroir et épiceries fines et une ligne de vêtements uniques faits de matières recyclées.

C'est aussi un magazine Web sur différents enjeux dans le domaine agroalimentaire et un collectif d'artivistes en arts visuels.

Adresse:1592, Chemin Sainte-Angélique

Patate & Persil à Vaudreuil-Dorion

La réputation du resto Patate & Persil n'est plus à faire. Une cuisine simple et rapide, faite avec de bons ingrédients frais, au rythme des saveurs du monde.

C'est un petit resto de quartier, sans prétention, où l'on sert une nourriture maison réconfortante et pleine d’amour. Le chef propriétaire Éric Blais vous propose un fast-food revisité qui fera plaisir à tous, du végé au traditionnel… et même à votre portefeuille.

Adresse: 9, avenue Saint-Charles

Smoke Meat Pete à L'Île-Perrot

Smoke Meat Pete est une véritable légende culinaire de Vaudreuil-Soulanges. L'endroit, avec son ambiance distinctive, rustique, chaleureuse et son "comfort food", propose une expérience incontournable lors d'un passage dans la région.

Les spectacles de blues qu'on y présente complètent l'expérience afin de la rendre mémorable.

Adresse: 283, 1re Avenue

L'Univers de Sophie à Saint-Zotique

Ce charmant petit restaurant situé sur la rue Principale à Saint-Zotique est un incontournable dans la région. C'est l'endroit convivial et chaleureux pour déguster un bon repas tout en créant des liens avec la communauté en participant à des conversations et des activités diverses.

De bons repas sans prétention sont concoctés inspirés des recettes de famille de Sophie, de grands classiques et surtout de la bonne bouffe réconfortante préparée avec beaucoup d’amour.

Adresse: 1290, Rue Principale

Furley à Hudson

À Hudson, le Furley est niché dans une cour intérieure en plein cœur de la ville. C’est une boucherie, une boulangerie et un comptoir-épicerie qui offre une belle terrasse extérieure pour se rassasier.

Dégustez des vins d’importation privée et des collations maison sur la belle terrasse avec votre famille ou vos amis.

Adresse: 411, rue Main

L'Espace des Muses à Saint-Lazare

Cette terrasse estivale, aménagée pour la saison chaude, offre aux visiteurs l’occasion de découvrir des bières de microbrasserie locale dans une atmosphère détendue. L’endroit comprend également des jeux extérieurs, une aire de détente, un piano public ainsi qu’une zone consacrée à des expositions éphémères. Une programmation musicale est présentée les vendredis et samedis, tout au long de l’été.

Adresse: 1530, rue Poirier

Source: Tourisme Vaudreuil-Soulanges