Deux Campivallensiens remportent de gros montants à Roue de Fortune

Monique Lussier, de Salaberry-de-Valleyfield, a remporté le gros lot de 1 000 000 $ à Roue de fortune. Elle a fait tourner la roue lors d’un événement spécial tenu le 11 juillet au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Mme Lussier s'est procuré le fameux billet chanceux en faisant son épicerie à l'épicerie Metro de sa municipalité. Maintenant plus riche d'un million de dollars, la soixantenaire aimerait réaliser plusieurs projets. Parmi eux: l’achat d’une voiture neuve et un voyage à travers le pays lui permettant de découvrir les plus beaux paysages du Canada.

Un deuxième gagnant dans le Suroît

Monique Lussier n'est pas la seule Campivallensienne à qui la chance a souri cette soirée-là puisqu'un autre résident de Salaberry-de-Valleyfield a également fait tourner la roue dans le cadre du même événement.

Sylvain Litalien a reçu un lot de 30 000 $, qu’il compte utiliser en partie pour faire un voyage en Italie avec une amie. Il s’est procuré son billet au dépanneur Boni-Soir de l’avenue de Grande-Île, à Salaberry-de-Valleyfield.