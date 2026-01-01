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l'Association des camps du Québec

Beauharnois: le camp de jour conserve sa certification de conformité

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29 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le camp de jour municipal de la Ville de Beauharnois a obtenu son rapport de conformité à la suite de la visite de renouvellement réalisée par l'Association des camps du Québec (ACQ). Cette certification, passée à 100 % par le camp de jour, confirme que celui-ci répond aux plus hauts standards de qualité, de sécurité et d'encadrement.

Réalisée le 23 juillet dernier, l'évaluation indépendante portait sur le fonctionnement du camp, la programmation offerte, les installations accessibles, la gestion administrative, la qualification du personnel, les mesures de sécurité ainsi que la santé et le bien-être des participants.

Au-delà du respect des normes, la visite de l'ACQ permet surtout de motiver et d'accélérer l'amélioration des pratiques tout en maintenant un haut niveau de qualité dans les services offerts aux familles. 

« Pour les parents, cette reconnaissance est un véritable gage de confiance. Elle confirme que les enfants évoluent dans un environnement sécuritaire, bien organisé et animé par une équipe compétente. « Pour nous, c'est aussi une belle reconnaissance du travail exceptionnel accompli chaque été par nos employés », souligne le maire de Beauharnois, Alain Dubuc.

Chaque année, la Ville investit beaucoup d'efforts afin d'offrir un milieu stimulant, inclusif et
sécuritaire où les jeunes peuvent apprendre, bouger, développer leur autonomie et créer des
souvenirs mémorables.

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