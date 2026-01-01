Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Des patrouilleurs mandaté par la MRC sont actif sur le terrain

Un été en toute sérénité dans la MRC de Beauharnois-Salaberry

durée 10h00
27 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La MRC de Beauharnois-Salaberry rappelle que ses équipes de sécurité et d'assistance continuent de sillonner le territoire pour assurer des moments agréables et sécuritaires autant pour les citoyens de la région que pour les visiteurs en vacances.

Cette année encore, l'équipe de la Sécuri-Parc et la brigade des cadets de la Sûreté du Québec réunissent chacune quatre étudiants en techniques policières. Présente au cœur des espaces publics et des célébrations, cette jeune relève passionnée est sur place pour effectuer de la prévention et de la sensibilisation aux règlements municipaux et veiller au bien-être de la communauté.

Travaillant main dans la main avec le service de police de Châteauguay, la Sûreté du Québec et les organismes communautaires, ces futurs policiers se font un plaisir d'aller à la rencontre du public.

Patrouiller à vélo dans le parc régional

Sur le réseau cyclable du parc régional, les usagers pourront également croiser près de 35 vélo-patrouilleurs. Arborant leur maillot distinctif et leur plus beau sourire, ces bénévoles parcourent la piste pour accueillir les cyclistes, les guider et leur prêter main-forte en cas de souci mécanique ou de premiers soins de base.

Grâce à cette belle synergie, la MRC de Beauharnois-Salaberry et ses partenaires sont ravis de contribuer à un été vibrant, sécurisant et chaleureux pour l'ensemble des résidents et des touristes. Toute la population est invitée à profiter pleinement des magnifiques espaces publics de la région et à partager un moment d'échange avec les agents et les vélo-patrouilleurs !

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Cinq collectes prévues en août dans Vaudreuil-Soulanges

Publié à 6h00

Cinq collectes prévues en août dans Vaudreuil-Soulanges

Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours du prochain mois, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à cinq occasions.  Les collectes ...

LIRE LA SUITE
Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Publié le 2 août 2026

Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Dans le cadre de leur 25ᵉ anniversaire, le Club de soccer des Hawks de Saint-Lazare et de Hudson organise un événement qui se veut rassembleur et familial. En plus d'en profiter pour fêter leur quart de siècle en grand, l'organisation souhaite aussi rendre hommage à Johnn Bragg, un homme qui s'est impliqué énormément au sein du club. Geneviève ...

LIRE LA SUITE
Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Publié le 2 août 2026

Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.  Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge