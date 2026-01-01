Un été en toute sérénité dans la MRC de Beauharnois-Salaberry

La MRC de Beauharnois-Salaberry rappelle que ses équipes de sécurité et d'assistance continuent de sillonner le territoire pour assurer des moments agréables et sécuritaires autant pour les citoyens de la région que pour les visiteurs en vacances.



Cette année encore, l'équipe de la Sécuri-Parc et la brigade des cadets de la Sûreté du Québec réunissent chacune quatre étudiants en techniques policières. Présente au cœur des espaces publics et des célébrations, cette jeune relève passionnée est sur place pour effectuer de la prévention et de la sensibilisation aux règlements municipaux et veiller au bien-être de la communauté.

Travaillant main dans la main avec le service de police de Châteauguay, la Sûreté du Québec et les organismes communautaires, ces futurs policiers se font un plaisir d'aller à la rencontre du public.

Patrouiller à vélo dans le parc régional

Sur le réseau cyclable du parc régional, les usagers pourront également croiser près de 35 vélo-patrouilleurs. Arborant leur maillot distinctif et leur plus beau sourire, ces bénévoles parcourent la piste pour accueillir les cyclistes, les guider et leur prêter main-forte en cas de souci mécanique ou de premiers soins de base.

Grâce à cette belle synergie, la MRC de Beauharnois-Salaberry et ses partenaires sont ravis de contribuer à un été vibrant, sécurisant et chaleureux pour l'ensemble des résidents et des touristes. Toute la population est invitée à profiter pleinement des magnifiques espaces publics de la région et à partager un moment d'échange avec les agents et les vélo-patrouilleurs !