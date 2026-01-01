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Aménagement d’un nouveau sentier multifonctionnel à Saint-Louis-de-Gonzague

Reprise des travaux dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry

durée 08h00
28 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La MRC de Beauharnois-Salaberry annonce la reprise des travaux d’aménagement du nouveau sentier multifonctionnel dans le secteur de Saint-Louis-de-Gonzague. Mis temporairement sur pause afin de se conformer aux exigences environnementales, les travaux se dérouleront du lundi 3 août au vendredi 14 août 2026, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.

Une fois achevé, ce nouveau tronçon offrira aux citoyens de Saint-Louis-de-Gonzague la possibilité de partir du cœur du village à vélo et d’accéder, en toute sécurité, au réseau de 72 km de pistes cyclables de la MRC. Ce projet confirme la volonté de la MRC de Beauharnois-Salaberry et des municipalités du territoire d’investir dans la santé de la population en favorisant les transports actifs tout en liant les milieux urbains à des espaces naturels de qualité.

Ce chantier permettra de relier de façon sécuritaire la piste cyclable du parc régional au quartier du Canal. 

Maintenir l’accès à la piste cyclable

La piste cyclable demeurera accessible durant toute la durée du chantier, de la Halte des Villages jusqu’à la borne de géolocalisation S48. Des signaleurs seront sur place pour assurer la sécurité des usagers.

Comme l’entrepreneur utilisera à quelques reprises le chemin de service adjacent pour le transport de matériaux, les cyclistes devront faire preuve de prudence et sont tenus de respecter la signalisation en vigueur à l'approche de la zone de chantier.

Restreindre temporairement l'accès au sentier de VTT

Afin de permettre la finalisation du chantier en toute sécurité, le sentier de VTT nᵒ 30 sera
exceptionnellement fermé à la circulation pendant toute la durée du chantier. Cette fermeture s’étendra sur une distance de 1 km à partir de la rue du Pont.

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