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Réutilisation de la photo pour les permis de conduire expirant en 2026

durée 08h00
26 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Afin d’éviter à ses clients de se rendre dans un point de service pour renouveler leur permis de conduire avec photo, la SAAQ réutilisera automatiquement la photo qui se trouve actuellement dans leur dossier pour produire leur nouveau permis de conduire plastifié pour l’année 2026.

La SAAQ acheminera par la poste l’avis de paiement dans un premier envoi et le nouveau permis dans un second.

Les clients sont invités à payer leur permis de conduire par l’entremise de leur établissement financier (services en ligne ou en succursale) ou par la poste.

La réutilisation de la photo du permis de conduire permet d’éviter aux clients de se rendre dans un point de service et, par conséquent, de libérer des plages de rendez-vous pour d’autres personnes.

Renouvellement de la carte d'assurance maladie 

Pour renouveler leur carte d’assurance maladie, les clients doivent acheminer par la poste à la RAMQ le formulaire de renouvellement rempli et signé : ils n’ont nul besoin de se rendre dans l’un des bureaux de la SAAQ.

La RAMQ réutilisera la photo qui se trouve déjà dans leur dossier pour produire la nouvelle carte d’assurance maladie plastifiée pour l’année 2026.

En ce qui concerne les cas particuliers, consultez ramq.gouv.qc.ca⁠ ⁠ pour obtenir plus d’informations. La carte d’assurance maladie est valide jusqu’au dernier jour du mois de son expiration.

 

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