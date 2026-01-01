Des millions en subventions pour les véhicules électriques

Les Canadiens ont demandé cette année plus de 190 millions $ de subventions fédérales pour l'achat de véhicules électriques neufs. De nouvelles données de Transports Canada indiquent que 44 315 demandes ont été enregistrées jusqu'en juin, dont la moitié provenait du Québec.

Ottawa a relancé le programme de remises au début de l'année et y a alloué près de 2,28 milliards $, une enveloppe destinée à durer jusqu'à cinq ans.

Les données de Statistique Canada indiquent que les véhicules électriques représentaient 9,6 % des ventes de véhicules neufs en avril et en mai, en baisse par rapport aux 12 % enregistrés durant le mois ayant suivi le rétablissement des remises fédérales.

Dans le cadre du nouveau programme, Ottawa s’est fixé pour objectif de mettre 840 000 véhicules électriques neufs en circulation en offrant jusqu’à 5000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique neuf et 2500 $ pour les hybrides rechargeables.

Ces remises s’appliquent uniquement aux véhicules dont le prix est inférieur à 50 000 $, mais les véhicules électriques construits au Canada — qui ne comprennent pour l’instant que la Dodge Charger et la Chrysler Pacifica — sont exemptés de ce plafond de 50 000 $.

Nick Murray, La Presse Canadienne