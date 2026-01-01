Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Plus de 190 millions de dollars investis par Ottawa

Des millions en subventions pour les véhicules électriques

durée 08h00
23 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Les Canadiens ont demandé cette année plus de 190 millions $ de subventions fédérales pour l'achat de véhicules électriques neufs. De nouvelles données de Transports Canada indiquent que 44 315 demandes ont été enregistrées jusqu'en juin, dont la moitié provenait du Québec.

Ottawa a relancé le programme de remises au début de l'année et y a alloué près de 2,28 milliards $, une enveloppe destinée à durer jusqu'à cinq ans.

Les données de Statistique Canada indiquent que les véhicules électriques représentaient 9,6 % des ventes de véhicules neufs en avril et en mai, en baisse par rapport aux 12 % enregistrés durant le mois ayant suivi le rétablissement des remises fédérales.

Dans le cadre du nouveau programme, Ottawa s’est fixé pour objectif de mettre 840 000 véhicules électriques neufs en circulation en offrant jusqu’à 5000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique neuf et 2500 $ pour les hybrides rechargeables.

Ces remises s’appliquent uniquement aux véhicules dont le prix est inférieur à 50 000 $, mais les véhicules électriques construits au Canada — qui ne comprennent pour l’instant que la Dodge Charger et la Chrysler Pacifica — sont exemptés de ce plafond de 50 000 $.

Nick Murray, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Publié hier à 18h00

Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Dans le cadre de leur 25ᵉ anniversaire, le Club de soccer des Hawks de Saint-Lazare et de Hudson organise un événement qui se veut rassembleur et familial. En plus d'en profiter pour fêter leur quart de siècle en grand, l'organisation souhaite aussi rendre hommage à Johnn Bragg, un homme qui s'est impliqué énormément au sein du club. Geneviève ...

LIRE LA SUITE
Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Publié hier à 16h15

Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.  Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région

Publié le 1 août 2026

Quoi faire en fin de semaine dans la région

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région de Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry au cours de la fin de semaine.  Néomédia vous invite tout de même à visiter le site web des municipalités pour en savoir davantage sur les activités proposés cet été. Des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge