La Semaine nationale de prévention de la noyade est en cours

La Société de sauvetage est fière de lancer la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN), qui se déroulera du 19 au 25 juillet 2026 partout au Québec. Cette campagne annuelle de sensibilisation mobilise des centaines d'organisations, de municipalités, d'installations aquatiques, de camps de jour et de partenaires autour d'un objectif commun : prévenir les noyades et promouvoir des comportements sécuritaires dans, sur et autour de l'eau.

Cette année, sous le thème « Être bien préparé, c'est la base de la sécurité », la Société de sauvetage rappelle qu'une sortie aquatique sécuritaire commence bien avant d'arriver à destination. Planifier son activité, connaître les risques, prévoir l'équipement nécessaire et adopter les bons réflexes sont autant de gestes simples qui contribuent à prévenir les incidents.

Une semaine complète consacrée à la prévention

Chaque journée de la SNPN mettra en lumière un aspect essentiel de la sécurité aquatique afin de sensibiliser la population aux principaux facteurs de risque liés aux noyades. Au cours de la semaine, la population sera invitée à découvrir différentes thématiques, notamment :

- Les noyades mortelles et non mortelles;

- La sécurité en eau libre;

- La sécurité en piscine;

- L’importance d'apprendre à nager grâce au programme Nager pour survivre;

- La supervision active des enfants;

- Les risques liés à la consommation d'alcool et de drogues;

- Le port du vêtement de flottaison individuel (VFI) et la sécurité nautique.

À travers des kiosques d'information, des démonstrations, des activités familiales, des concours, des ateliers éducatifs et des campagnes sur les réseaux sociaux, les organisations ambassadrices de la SNPN rappelleront qu'une noyade est évitable lorsque chacun fait sa part.

La supervision des enfants : une responsabilité qui se prépare

Parmi les messages qui seront diffusés cette semaine, la supervision des enfants demeure une priorité. Chez les jeunes enfants, la noyade survient rapidement et silencieusement, souvent à la suite d'un bref moment d'inattention. C'est pourquoi la Société de sauvetage rappelle aux parents et aux proches qu'une surveillance active, constante et sans distraction est essentielle. Ce qui veut dire que dans l’eau, si votre enfant n'est pas à portée de main, il est déjà trop loin!

Afin d'aider les familles à adopter cette bonne pratique, la Société de sauvetage poursuit son partenariat avec Club Piscine pour promouvoir le concept du surveillant désigné. Grâce au bracelet-sifflet Surveillant désigné, une seule personne est clairement identifiée pour assurer la surveillance des enfants pendant la baignade, évitant ainsi que cette responsabilité soit partagée... ou oubliée. En plus de sensibiliser les familles, cette initiative permet de soutenir les actions de prévention de la Société de sauvetage, puisque 2$ sont remis à l'organisation pour chaque bracelet vendu.

Être bien préparé, c'est poser les bons gestes avant le départ

La préparation demeure le meilleur moyen de réduire les risques. Avant toute activité aquatique, chacun devrait prendre quelques instants pour :

- Apporter l'équipement nécessaire à la pratique de son activité;

- Vérifier les conditions météorologiques;

- Connaître les particularités du plan d'eau;

- Porter un VFI lorsque l'activité le nécessite;

- Prévoir la surveillance des enfants;

- Éviter la consommation d'alcool ou de drogues;

- S’assurer que tous possèdent les habiletés nécessaires pour profiter de l'eau en toute sécurité.

Parce que quelques minutes de préparation peuvent faire toute la différence.

« La prévention commence bien avant que l'on mette un pied dans l'eau. Être bien préparé, c'est choisir d'adopter les bons comportements, de prévoir les risques et de veiller les uns sur les autres. La Semaine nationale de prévention de la noyade nous rappelle que chacun peut poser des gestes simples qui contribuent à sauver des vies. » Raynald Hawkins, Directeur général, Société de sauvetage – division du Québec

Une mobilisation partout au Québec

Tout au long de la semaine, des centaines d'organisations participantes feront vivre la SNPN dans leur communauté grâce à une foule d'activités adaptées à leur réalité. De plus, le 25 juillet, à l'occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade, proclamée par l'Organisation mondiale de la Santé et reconnue par les Nations Unies, la population est invitée à porter du bleu, à partager les messages de sensibilisation et à participer aux activités organisées dans leur région afin de contribuer à la cause.

Tous ambassadeurs de la prévention

La Société de sauvetage invite les Québécoises et les Québécois à consulter www.societedesauvetage.org/snpn afin de découvrir les activités organisées partout dans la province, les outils de sensibilisation et les différentes façons de participer à cette grande campagne de prévention.

Que ce soit en partageant un message sur les réseaux sociaux, en organisant une activité dans son milieu, en portant un vêtement de flottaison individuel, en désignant un surveillant pour les enfants ou simplement en rappelant les bons comportements à son entourage, chacun peut devenir un ambassadeur de la Semaine nationale de prévention de la noyade.

Parce que la noyade est évitable, faisons de la prévention un réflexe et de la sécurité une responsabilité partagée. Ensemble, soyons les ambassadeurs d'un été plus sécuritaire.