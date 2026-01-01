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Journée du maïs et Festival de l'ail du Québec

Quelques événements à ne pas manquer à Saint-Anne-de-Bellevue en août

durée 10h00
22 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le Marché Sainte-Anne soulignera la Journée du maïs le samedi 1ᵉʳ août au parc Kawenothiion (parc Lalonde), à Sainte-Anne-de-Bellevue. L'événement gratuit mettra à l'honneur la récolte estivale et permettra au public de rencontrer des producteurs de la région, dont Philippe Quinn de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

D'ailleurs, ce dernier prendra part à l'une des activités phares de la journée: une séance de questions-réponses qui vise à éduquer les gens sur la récolte et la culture du maïs. Le propriétaire de la ferme Quinn se rendra disponible de 10 h 30 à 11 h sous une tente aménagée près de son kiosque. En plus de poser leurs questions sur le travail agricole, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur le maïs en général.

Les 100 premières personnes à se présenter sur place recevront gratuitement un épi de maïs cultivé à même les terres de la ferme Quinn.

Notons que l'entrée sur le site du parc Kawenothiion est gratuite. Les gens qui désirent obtenir plus de renseignements et jeter un œil à la programmation complète sont invités à visiter le site du Marché Sainte-Anne.

Le Festival de l'ail est de retour pour une 18ᵉ édition.

Rappelons que plus tard ce mois-ci, le 22 août, aura lieu le traditionnel Festival de l'ail à Sainte-Anne-de-Bellevue. Depuis 2007, ce festival s’est distingué comme étant le premier événement de ce genre au Québec. Il rassemble chaque année près de 8 000 amateurs d'ail.

Cette 18ᵉ édition promet: les gens de la région et d'ailleurs sont conviés, encore une fois au parc Lalonde, pour découvrir des tables remplies d'une vaste sélection de bulbes d'ail, de tresses, de pesto, de sel d'ail et plus encore.

Avec plus de 23 vendeurs d'ail, la ville estime qu'il est difficile d'être déçu par ce produit du terroir. De nombreuses variétés seront disponibles, dont l'ail noir, une spécialité naturellement caramélisée recherchée par les chocolatiers et les connaisseurs d'ail.

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