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Agir sur les causes du problème

Centraide Sud-Ouest et CEZInc s'unissent pour contrer la pauvreté

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22 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Centraide Sud-Ouest et l'entreprise CEZInc, bien implantée dans la région de Beauharnois-Salaberry, ont annoncé, le mercredi 22 juillet, une nouvelle collaboration qui a pour but de trouver des solutions à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Grâce à une contribution monétaire s'élevant à 80 000 $, les deux parties espèrent réaliser un impact social concret.

Cet argent sera réinvesti dans une vingtaine d'organismes du territoire selon les besoins, les services, la clientèle et les missions de chaque acteur du milieu communautaire.

Investir dans le bien-être de sa communauté

Qu'une entreprise de la région ait choisi de concentrer son engagement philanthropique dans la transformation sociale avec l’objectif de faire un investissement ciblé, durable et pleinement aligné sur les besoins réels du milieu, c'est une première pour Centraide Sud-Ouest du Québec.

« Ce partenariat avec CEZinc est porteur de sens. Nous avons construit ensemble quelque chose de structurant : un engagement clair, dans le temps, au service des personnes les plus vulnérables de Beauharnois-Salaberry. C'est exactement le type de collaboration qui nous permet d'aller plus loin », a souligné Kim Barrette, directrice du développement et des partenariats, Centraide Sud-Ouest du Québec.

En s’associant à la mission de Centraide, l’entreprise s'engage dans une approche qui agit autant en prévention qu’en intervention sur des enjeux touchant les conditions de vie, le présent et l’avenir des jeunes, l’inclusivité et le tissu social solidaire.

Pour Centraide Sud-Ouest du Québec, ce type d'alliance représente un modèle à fort
potentiel de réplication: en mobilisant des entreprises enracinées dans leur communauté autour d'une vision partagée à long terme, il devient possible d'amplifier l'impact social collectif de façon mesurable et cohérente.

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