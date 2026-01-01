Une trentaine de nouveaux emplacements réservés aux VR

La MRC de Beauharnois-Salaberry, en étroite collaboration avec ses municipalités et les entreprises locales, a annoncé le déploiement d’un tout nouveau réseau de haltes VR spécialement conçu pour accueillir les adeptes du vanlife et les voyageurs autonomes sur son territoire.

Afin de répondre à l'engouement grandissant pour ce genre de tourisme nomade, la MRC propose dès maintenant un réseau composé de 6 haltes offrant un total de 32 emplacements optimisés pour des séjours de courte durée, soit un maximum de 24 heures.

Ce projet novateur vise à faciliter l'accueil de visiteurs tout en les invitant à découvrir le dynamisme touristique gourmand et culturel de la région.

Les haltes fonctionnent selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sans aucune réservation préalable requise. Puisqu’il s’agit de sites conçus pour des voyageurs entièrement autonomes, aucun service, que ce soit en eau, électricité ou vidange, n'est disponible sur place. Si la grande majorité des sites sont accessibles gratuitement, certaines haltes spécifiques peuvent être payantes.

Notons que le réseau est réservé aux véhicules de classe B. Facilement identifiables grâce à une nouvelle signalétique visuelle colorée, ces haltes acceptent aussi les animaux de compagnie tenus en laisse. Certaines demeurent même accessibles en hiver.

Explorer chaque municipalité

Beauharnois - Aréna André-Richard (deux emplacements) : Situé stratégiquement au cœur de Beauharnois, cet arrêt s'avère idéal pour explorer la ville et ses environs immédiats à son propre rythme.

À proximité du bureau de Postes Canada (deux emplacements) : Positionnée directement en bordure de l’eau, cette halte se trouve à deux pas du parc Sauvé, hôte de nombreux festivals et spectacles durant la saison estivale. Sa proximité immédiate avec le centre-ville permet un accès facile aux cafés, bistros et microbrasseries locales.

Saint-Louis-de-Gonzague - Érablière et bleuetière Chayer (deux emplacements) : Cette halte offre l’expérience unique de séjourner au cœur des bleuetières en été. Équipé de tables de pique-nique, d’une aire de jeux pour enfants et de toilettes, le site se trouve à seulement quelques minutes des producteurs locaux, de la halte des Villages et des pistes cyclables du parc régional.

Sainte-Martine - Centre sportif régional des Copains (trois emplacements) : Idéalement située, cette halte donne un accès rapide à des parcs verdoyants, des pubs et restaurants. chaleureux, ainsi qu'à une boutique de vélos implantée à deux pas du réseau cyclable régional.

Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon (un emplacement) : un véritable havre naturel bordé par la rivière Châteauguay. Ce site invite à la détente au rythme de la chute de Sainte-Martine, tout en restant à proximité immédiate du parc régional.

Saint-Stanislas-de-Kostka - Halte des Plaisanciers (22 emplacements) : Nichée à même le parc régional de Beauharnois-Salaberry, cette halte payante sans services offre un environnement enchanteur, calme et abordable, s'imposant comme le point de départ rêvé pour une escapade à vélo.