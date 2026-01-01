Lancement de trois outils dédiés aux municipalités du Québec

L'organisation Vivre en Ville a mis de l'avant cette semaine des outils pour accompagner les MRC et les municipalités dans la multiplication de leur offre résidentielle. Pour répondre aux enjeux en matière d’habitation dans un contexte où il manque toujours plus de logements, il est difficile d'omettre la construction de nouveaux bâtiments résidentiels.

Selon Vivre en Ville, ces chantiers doivent se faire aux bons endroits et avec la bonne intensité: des choix qui méritent de s’appuyer sur une analyse lucide rigoureuse du territoire. C'est précisément ce à quoi répond le guide pratique. Milieux de vie complets, l’outil de calcul interactif Coûts d’opportunité du stationnement et l’outil d’aide à la décision Évaluation du potentiel de transformation des milieux de vie existants.

Ces trois outils facilitent le passage à l’action pour les municipalités et MRC soucieuses de se doter de méthodes d’analyse et d’évaluation structurées et rigoureuses. Cette approche est fondée sur des indicateurs mesurables et des cibles concrètes.

Outiller les municipalités pour leur permettre de répondre à la crise

Les enjeux en matière d’habitation ne se limitent plus aux grands centres urbains du Québec. En milieux urbains comme villageois, consolider les milieux de vie existants sur la base d’une démarche de planification rigoureuse et réaliste permet d’assurer une cohérence dans les transformations du territoire.

Depuis la publication des dernières orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), les MRC, dont celles de Vaudreuil-Soulanges, sont amenées à revoir leurs schémas d’aménagement et de développement. Les outils polyvalents proposés par Vivre en Ville facilitent la réponse à certaines obligations. Ils sont d'ailleurs accessibles aux municipalités.

« Nos guides et calculateurs ont été conçus pour être utilisés par toutes les MRC et municipalités du Québec. Le gouvernement du Québec a déjà commencé à partager ces nouvelles ressources, et plusieurs collectivités nous ont déjà contactés pour obtenir de la formation ou de l’accompagnement sur la question. Vivre en ville est fière de continuer ainsi à mobiliser et soutenir les collectivités québécoises dans l’optimisation de leur urbanisation et la création de milieux de vie complets », indique David Paradis, codirecteur général chez Vivre en ville.