Découvrez une centrale hydroélectrique pendant vos vacances

Hydro-Québec invite les citoyens du Suroît intéressés à en apprendre plus sur ses centrales en visitant celles-ci durant les vacances estivales. Au total, 16 installations hydroélectriques appartenant à la Société d'État ouvrent leurs portes au public pour leur faire découvrir l'envers du décor.

Celles qui y prennent part plus près de nous sont:

Centrale de Carillon - 240, rue du Barrage, Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0

Sur son site Internet, voici la description qu'on retrouve à propos de la toute première centrale hydroélectrique de la province à avoir été construite sous la supervision d'ingénieurs canadiens français.

On peut même dire que j’ai marqué un tournant dans l’histoire de l’électricité au Québec. Située dans la région des Laurentides, je suis une belle centrale au fil de l’eau, à proximité de Long‑Sault, lieu qui a été le théâtre d’une bataille historique entre des Iroquois et des colons de la Nouvelle‑France. La rivière des Outaouais forme à cet endroit une frontière naturelle entre le Québec et l’Ontario. Mais je ne vous en dis pas plus. Si vous venez me voir, nos guides vous livreront tous mes secrets (enfin presque !). Une suggestion : après votre visite, ne manquez pas d’aller faire un petit tour au Lieu historique national du Canal‑de‑Carillon. C’est juste à côté ! Vous pourrez y observer les bateaux empruntant l’écluse et pique‑niquer à proximité.

L'entrée gratuite et les réservations sont requises en tout temps, au moins 24 heures à l’avance. Durée de la visite: environ 90 minutes et elles débutent à heure fixe. Il est préférable d’arriver 15 minutes à l’avance.

Centrale de Beauharnois - 80 boulevard de Melocheville, Beauharnois, QC, J6N 0M1:

Toujours sur son site Internet, Hydro-Québec indique ceci sur cette centrale qui est l'une des plus grandes du monde et la 5e en importance au Québec:

Je possède 36 groupes turbine‑alternateur alignés sur près d’un kilomètre. Oui, je sais, c’est énorme, et j’en suis pas mal fière. J’ai été construite dans les années 1930 et, sans me vanter, mon architecture d’inspiration Art déco a du style. D’ailleurs, j’ai même remporté des prix pour ma belle allure et j’ai été désignée comme lieu historique national du Canada (la classe, hein ?). Venez me voir, je suis à 40 kilomètres du centre-ville de Montréal ! Pour vous impressionner, je vous laisserai descendre à l’intérieur d’un de mes puits de turbine. Et n’oubliez pas mon centre d’interprétation : il vous captivera à coup sûr ! Un ou une guide vous accompagnera lors de votre visite et vous expliquera qui je suis dans les moindres détails. Vous verrez, nos guides sont des pros et très agréables ! Quand vous repartirez, je parie que vous serez incollable sur la façon de produire de l’électricité. Alors, je vous attends ! La visite est gratuite.