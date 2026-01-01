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Visites guidées

Découvrez une centrale hydroélectrique pendant vos vacances

durée 12h00
23 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Hydro-Québec invite les citoyens du Suroît intéressés à en apprendre plus sur ses centrales en visitant celles-ci durant les vacances estivales. Au total, 16 installations hydroélectriques appartenant à la Société d'État ouvrent leurs portes au public pour leur faire découvrir l'envers du décor. 

Celles qui y prennent part plus près de nous sont: 

Centrale de Carillon - 240, rue du Barrage, Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0

Sur son site Internet, voici la description qu'on retrouve à propos de la toute première centrale hydroélectrique de la province à avoir été construite sous la supervision d'ingénieurs canadiens français. 

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