Découvrez une centrale hydroélectrique pendant vos vacances

Hydro-Québec invite les citoyens du Suroît intéressés à en apprendre plus sur ses centrales en visitant celles-ci durant les vacances estivales. Au total, 16 installations hydroélectriques appartenant à la Société d'État ouvrent leurs portes au public pour leur faire découvrir l'envers du décor.
Celles qui y prennent part plus près de nous sont:
Centrale de Carillon - 240, rue du Barrage, Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0
Sur son site Internet, voici la description qu'on retrouve à propos de la toute première centrale hydroélectrique de la province à avoir été construite sous la supervision d'ingénieurs canadiens français.
Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours du prochain mois, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à cinq occasions.
Les collectes ...
Dans le cadre de leur 25ᵉ anniversaire, le Club de soccer des Hawks de Saint-Lazare et de Hudson organise un événement qui se veut rassembleur et familial. En plus d'en profiter pour fêter leur quart de siècle en grand, l'organisation souhaite aussi rendre hommage à Johnn Bragg, un homme qui s'est impliqué énormément au sein du club.
Geneviève ...
Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.
Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes
La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires ...