Des fruits gratuits mis à la disposition des Rédempteurois

Saviez-vous qu’en 2021, la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur a fait aménager un verger urbain dans le parc du Centre communautaire ? L’objectif de ce projet était de rendre disponible, tout au long l’été, une grande variété de fruits en libre-service à ces citoyens.

Le verger comprend les fruits suivants :

- Camerises;

- Mûres;

- Framboises;

- Bleuets;

- Groseilles;

- Gadelles;

- Cerises;

- Pommes;

- Poires;

- Prunes;

Avec les températures des derniers jours, certains fruits du verger sont maintenant disponibles pour la cueillette. Le verger est accessible par le sentier qui débute dans le stationnement du Centre communautaire situé au 769 route Principale.