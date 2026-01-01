Quelques activités font leur retour au Centre d’interprétation historique

À la suite de la révision de l’offre de services de Parcs Canada, une entente a été conclue afin de permettre au parc régional du Canal de Soulanges d’occuper le centre d’interprétation du lieu historique national durant l’été. L’équipe y accueillera donc les visiteurs et proposera des activités, tout en présentant des attraits touristiques environnants.

Situé en plein cœur de Coteau-du-Lac, le site historique présente le développement des canaux maritimes de la région à travers les époques, des Premières Nations à aujourd’hui. Il met en lumière l’évolution de ce lieu de passage stratégique, du portage au canot d’écorce, puis au canal à rigolet jusqu’à la première écluse en Amérique du Nord.

Le site témoigne des nombreux défis liés à la navigation dans l’une des sections les plus accidentées du fleuve Saint-Laurent. La construction du canal de Soulanges, à la fin du 19ᵉ siècle, visait justement à améliorer le commerce maritime du secteur.

Activités d’interprétation et accueil des visiteurs

Grâce au rôle clé joué par Développement Vaudreuil-Soulanges dans la mobilisation concertée du milieu et au soutien apporté au déploiement des ressources humaines nécessaires au maintien de l’accueil des visiteurs, deux guides touristiques assureront l’animation du centre. Ils répondront aux questions des visiteurs et leur feront découvrir l’offre touristique de la région.

Le centre d’interprétation sera ouvert en accès libre tous les mercredis, du 8 juillet au 19 août 2026. Des activités seront aussi offertes sur réservation, les dimanches 12 et 26 juillet, 2, 16 et 23 août ainsi que le samedi 1ᵉʳ août.

Le retour des ArchéoTours

Pour vivre une immersion dans l’histoire du canal de Soulanges, deux ArchéoTours seront également proposés cet été.

Le 11 juillet, un ArchéoTour à vélo de 17 km, à partir du lieu historique national de Coteau-du-Lac, fera découvrir les paysages archéologiques qui témoignent de la canalisation du Saint-Laurent.

Le 8 août, les participants seront invités à explorer le canal en kayak ou en planche à pagaie en compagnie de l’équipe du parc du canal de Soulanges. Au fil du trajet, récits, découvertes et vestiges feront revivre l’histoire de l’emblématique lieu.