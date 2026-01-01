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Cinq collectes prévues en juillet

Pas de vacances pour les besoins en sang en juillet

durée 08h00
6 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours du prochain mois, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à cinq occasions. 

Les collectes prévues prendront place à Les Coteaux, Saint-Lazare, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Vaudreuil-Dorion et Hudson. 

Voici la date et le lieu des cliniques programmées: 

Mercredi 8 juillet: 

- Les Coteaux: de 13 h 30 à 19 h 30 à la caserne incendie (100 rue Royale, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1A6); 

Jeudi 9 juillet: 

- Saint-Lazare: de 13 h 30 à 19 h au Centre communautaire (1301 rue Du Bois, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 3E6); 

Jeudi 16 juillet: 

- Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: de 13 h à 19 h 30 à la caserne des pompiers (1301 boulevard Don-Quichotte, Québec, Canada, J7W 3R3); 

Lundi 27 juillet: 

- Vaudreuil-Dorion: de 13 h à 19 h 30 au Centre multisports André-Chagnon (3093 boulevard de la Gare, Québec, Canada, J7V 9R2); 

- Hudson: de 13 h à 19 h au Club de golf Whitlock Golf & Country Club (128 Côte-Saint-Charles, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

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