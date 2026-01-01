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Week-end pour combattre le cancer

Pédaler à travers la région pour soutenir la recherche

durée 17h00
5 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Un événement rassembleur de taille a pris place sur le campus de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes le dimanche 5 juillet : des centaines de cyclistes et de marcheurs se sont réunis sur le site pour prendre part à l'un des parcours proposés, l'objectif étant d'amasser des fonds au profit de la fondation de l'hôpital juif de Montréal pour soutenir la recherche sur le cancer. 

Des gens de partout au Québec sont venus jusqu'ici pour se joindre à la 18ᵉ édition du week-end pour combattre le cancer. Plus de 600 personnes, dont des patients qui suivent présentement des traitements, ont participé à l'événement. À elle seule, une équipe a amassé plus de 164 000 $ !

Depuis cinq ans maintenant, le tout prend place sur le même site, au cœur de Vaudreuil-Soulange. « On a choisi ce terrain pour nos activités parce que c'est au bord du lac, les parcours sont toujours magnifiques et la Ville est un bon partenaire », explique Shanne Parisien, directrice de l'engagement communautaire. En tout, près de 200 bénévoles et membres du personnel ont été nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 

Chaque cycliste ayant contribué à la mission de l'événement pouvait choisir entre quatre distances distinctes, permettant ainsi aux sportifs de tous les niveaux de soutenir la cause en enfourchant leur bicyclette. Il y avait donc la possibilité de faire 54,86 km ou bien 113 km. Pour la première fois cette année, l'option de faire 25 km a été ajoutée pour les familles, entre autres.

Quelques groupes corporatifs ont aussi pris part au week-end en marchant 6 ou 10 km à travers Vaudreuil-Dorion.

De Québec à Vaudreuil-Dorion pour appuyer la recherche

Un groupe de cyclistes est même venu de Québec pour participer à l'événement. Le capitaine de cette équipe commanditée par Industriel Alliance, Pierre Beaudry, a participé à toutes les éditions du défi. Pour lui et ses camarades de route, c'est l'occasion de soutenir une cause qu'ils jugent comme particulièrement importante. 

« On fait ça pour les amis : ceux qu'on a perdus et ceux qui se battent encore [contre le cancer]. Chaque fois qu'on s'avance sur la ligne de départ, on est ému », raconte M. Beaudry avec de l'émotion dans la voix.

Chaque année, le commanditaire leur offre environ 20 000 dollars pour soutenir à la fois les membres de l'équipe et la recherche.  « IA croit vraiment en la cause et ensemble on peut arriver à faire avancer la science », témoigne celui qui est aussi le vice-président de l'Association nationale des retraités fédéraux.

Atteindre l'objectif fixé

Les inscriptions sont ouvertes depuis janvier dernier, mais la cible que s'étaient fixée les organisateurs a déjà été atteinte : plus de 1,4 million de dollars ont été accumulés en date du 5 juillet.  « Il y en aura plus au courant de l'année parce que les gens ont juste jusqu'au 31 décembre pour amasser des fonds », explique Mme Parisien.

En 18 ans, c'est plus de 65 millions de dollars qui ont été donnés pour la recherche.

En 2027, le week-end pour combattre le cancer aura lieu au même endroit, soit sur le campus de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, le dimanche 11 juillet. Les inscriptions ouvriraient dès le 1ᵉʳ janvier à l'adresse le-weekend.ca, mais il sera également possible de s'inscrire sur place tôt le matin même.

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