Soutenir le Centre de rêve Dorion en se gâtant chez Krema et Co

Un don monétaire ou de denrées non périssables en échange d’un cornet de crème glacée, voilà ce qui attend les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs qui se rendront chez Krema et Co. Gelato et Gâteries le dimanche 5 juillet en après-midi. C’est à cet endroit que le Groupe ImmoSolutions tiendra une collecte au profit du Centre de rêve Dorion de 13 h à 19 h.

Pour les non-initiés, cet organisme basé dans le Vieux-Dorion offre une aide alimentaire équilibrée et nutritive aux personnes et familles vivant une situation d’insécurité alimentaire à Vaudreuil-Dorion et dans les communautés avoisinantes.

Jusqu’à présent, en 2026, 2 115 paniers ont été remis à des familles vulnérables d’ici. Au total, 6 324 personnes ont été aidées avec ceux-ci. Par semaine, la banque alimentaire vient en aide à 130 familles de la région.

« En plus de leur remettre des paniers dans le cadre de notre activité Paniers du Partage, on a décidé d’organiser une grande collecte de denrées, et d’argent, pour les soutenir encore plus, car c’est souvent à cette période-ci de l’année que les banques alimentaires ont besoin de remplir leurs tablettes. Ces organismes aident les familles vulnérables à l’année et pas seulement à l’approche du temps des Fêtes. Il faut donc faire preuve de générosité à leur égard sur une base régulière », résume la responsable du marketing et coordonnatrice d’événements au sein du Groupe ImmoSolutions, Cindy Keefe.

Pour réussir sa mission, à savoir remplir un camion de denrées non périssables, les instigateurs du projet lancent un appel à la générosité des citoyens. « Le 5 juillet, on sera dans le stationnement de Krema et Co. Gelato et Gâteries pour recueillir les denrées, mais aussi de l’argent pour le Centre de rêve Dorion. Les visiteurs pourront passer tout le temps qu’ils le désirent sur place, car La Ribouldingue nous prête ses jeux géants et les enfants pourront aussi se faire maquiller. Des tirages sont aussi prévus pendant l’après-midi. En échange d’un don de denrées ou d’argent, les gens obtiendront un cornet de crème glacée gratuit.»

Pour les gens intéressés à relever le défi, voici quelques items à intégrer à sa liste de courses hebdomadaire: compote de pommes, haricots en conserve, poulet en conserve, conserves de thon, viande en conserve, légumes en conserve, huiles de cuisson, craquelins, herbes et épices séchées, fruits en conserve ou séchés, barres granola, purée de pommes de terre instantanée, jus en boîtes, noix, pâtes et sauces tomate, beurre de cacahuète, riz, lait en poudre, soupe, ragoût et chili, céréales à grains entiers et formule et aliments pour bébés.

Eux-mêmes citoyens de Vaudreuil-Soulanges, les propriétaires du Groupe ImmoSolutions, sont Wilson Ramcharan tenaient à faire leur part pour leur communauté. « Nous sommes des citoyens de Pincourt et il est tout à fait normal pour nous de soutenir le Centre de rêve Dorion, une banque alimentaire qui vient en aide à notre communauté. On espère que les gens seront généreux le 5 juillet prochain. Nous souhaitons remercier nos commanditaires, sans qui on ne pourrait pas tenir cette activité, soit Michèle Beaucage, courtière hypothécaire, La Ribouldingue et Krema et Co. Gelato et Gâteries. On vous attend 5 juillet », termine-t-elle.