Toit d'Abord dévoile son nouveau projet dans Saint-Lazare

La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, était à Saint-Lazare le matin du lundi 29 juin pour annoncer le financement nécessaire à la construction de 45 nouveaux logements abordables. Élus municipaux, députés, partenaires et autres personnes ayant contribué à la réussite du projet étaient ainsi réunis dans la circonscription caquiste de Soulanges.

Les deux bâtiments visés par cette annonce seront situés au cœur du noyau villageois de Saint-Lazare, soit aux 2080 et 2090 chemin Saint-Angélique, en face de la rue Saint-Michel. Le début des travaux desdits immeubles est prévu pour l'automne 2026. La construction typique pour ce genre de travaux étant de 15 à 18 mois, les premiers locataires devraient emménager au printemps 2028.

Les coûts annoncés sont de 17,9 millions de dollars. Le tout est assuré par des investissements publics qui découlent de l'entente entre le Canada et le Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Les deux gouvernements injectent à parts égales plus de 6 M$ dans le projet. Le fédéral ajoute une somme d'un million provenant du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts », a expliqué le député de Vaudreuil, Peter Scheifke.

Rappelons que la ville de Saint-Lazare a fait don des terrains en plus de contribuer à hauteur de 3,5 M$. Desjardins investit pour sa part 800 000 dollars en capital patient et complète le montage financier avec un prêt hypothécaire.

Travailler main dans la main avec les partenaires nécessaires

Le projet a vu le jour en partie grâce au partenariat existant entre les différents paliers de gouvernement, la Ville de Saint-Lazare, l'organisme Toit d'Abord et l'Initiative Logement abordable de Desjardins. Par cette démarche, la caisse populaire entend accélérer la construction de plus de 10 000 logements abordables d'ici 2028.

« En 2025, la MRC de Vaudreuil-Soulanges était la deuxième MRC la moins abordable du Québec […], la pression sur le portefeuille des gens était très forte, et elle le demeure », mentionne la première ministre en mettant de l'avant la vision de son administration pour le futur.

« Chaque nouveau logement abordable que nous livrons représente une réponse concrète à la crise de l'habitation […], nous accélérons la réalisation de projets comme celui de Saint-Lazare », ajoute Mme Fréchette, soulignant que son gouvernement désire construire davantage d'habitations à prix modeste et ce, le plus rapidement possible.

Si ces annonces règlent, à court terme, une partie du problème, c'est loin d'être suffisant si on s'en tient aux prédictions. Juste dans la région de Vaudreuil-Soulanges, des milliers de travailleurs, venus pour faire fonctionner le nouvel hôpital, devront être en mesure de se loger.

Créer des milieux de vie

Au-delà d'un endroit où demeurer, les logements annoncés lundi offrent « la sécurité, la stabilité, la dignité et confèrent un sentiment d'appartenance à leur communauté [aux gens qui en ont besoin] », exprime la mairesse de Saint-Lazare, Geneviève Lachance.

Selon les données les plus récentes, environ 7 % des logements de la Ville sont locatifs. Les 45 nouveaux logements contribueront ainsi à diversifier l'offre dans Saint-Lazare et dans la région. « Ce projet permettra à des ménages de demeurer ou de s'établir dans notre région avec la tranquillité d'esprit de pouvoir y construire leur avenir ; une approche concertée peut produire des résultats réels », affirme Mme Lachance.

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, abonde dans le même sens. Pour elle, il ne faut pas combattre cette crise du logement de manière isolée : « Ce n'est pas seulement de bâtir plus, mais aussi de mettre en place des milieux de vie et les infrastructures nécessaires pour que les gens puissent s'épanouir dans leur communauté. »

Rendre les propriétés accessibles : une priorité

Pensé dans une perspective de mixité résidentielle, le tiers des logements bâtis dans le cadre de ce projet seront adaptés aux gens à mobilité réduite. La députée de Soulanges, Maryline Picard, a d'ailleurs accueilli à bras ouverts cette accessibilité.

« Vous connaissez mon engagement pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap au sein de nos politiques publiques. Je me réjouis donc que ce projet comprenne entre autres 15 logements adaptés situés au rez-de-chaussée. « Je suis fière de voir ce projet prendre forme et de constater la mobilisation de nos partenaires pour bâtir un milieu de vie inclusif », indique Mme Picard, qui sera en quête d'un troisième mandat cet automne.