Dans Vaudreuil-Soulanges
Deux occasions pour donner du sang dans les prochains jours
Au cours des prochains jours, les citoyens de la région du Suroît qui souhaitent faire un don de sang pourront le faire à deux occasion. Les collectes prévues prendront place à Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Lazare au début juillet.
Voici la date et le lieu des cliniques programmées:
Jeudi 2 juillet:
- Salaberry-de-Valleyfield: de 10 h à 19 h 30 à l'Hôtel Moco (40 avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6S 3L6);
- Saint-Lazare: de 13 h 30 à 20 h au Centre communautaire (1301 rue Du Bois, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 3E6);
Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.
Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.
Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.
Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.
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