Nouvelle convention pour trois ans
Postes Canada: une entente pour les postiers
C'est la fin de l'opposition entre les parties pour la livraison de la poste. En effet, Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se sont entendu sur de nouvelles conventions collectives. Elles offrent une stabilité pour les trois prochaines années.
Plus précisément, ces nouvelles entente pour les factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) sont en vigueur jusqu’au 31 janvier 2029. Dans le cadre du processus de ratification, le personnel représenté par le STTP a voté à plus de 85% en faveur des projets de convention collective négociés par les parties.
Les conventions collectives continuent de protéger la sécurité d’emploi du personnel et le régime de retraite à prestations déterminées. Elles offrent des augmentations salariales plus élevées, ainsi que des améliorations aux avantages sociaux et aux congés.
Dans un contexte financier difficile pour la société de la Couronne, les nouvelles conventions reconnaissent également que Postes Canada doit se moderniser, en mettant en œuvre des mesures comme un modèle de livraison la fin de semaine abordable pour appuyer sa transformation.
Les FRRS disent avoir hâte de rebâtir l'entreprise et rétablir la confiance envers le service postal avec la stabilité qui accompagne l’entrée en vigueur de ces nouvelles conventions.
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