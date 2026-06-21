Sondage: Comment comptez-vous fêter la Fête nationale?

Cette semaine, le bleu sera à l'honneur avec la fête nationale du Québec le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs activités sont organisées dans la région. Et vous, comment comptez-vous célébrer?



Le 23 juin

Vaudreuil-Dorion soulignera la fête nationale de 18 h 30 à 21 h, au parc Le 405, où les citoyens pourront profiter d’un bar, de camions de rue et d’une performance musicale du 2 Pierrots avec Yanik Pepin et Serge Lachapelle.

Simultanément, devant le campus de la Cité-des-Jeunes, un second espace animé accueillera des camions de rue ainsi qu’un bar ($) dès 18 h 30. À 19 h 30, DJ Kleancut fera danser la foule en revisitant des classiques 100 % franco. Puis, dès 21 h, un trio féminin flamboyant fera son entrée sur scène : Rafaëlle Roy et ses invitées, Kim Richardson et Éléonore Lagacé, donneront un spectacle tout en voix jusqu’au lancement du feu d’artifice à 22 h. La deuxième partie de la soirée se poursuivra jusqu’aux alentours de 22 h 45.

À L'Île-Perrot, le parc Michel-Martin sera animé dès 10 h avec des activités pour toute la famille. Le clou de la journée sera certainement le spectacle d'Ariane Moffatt qui débutera vers 21 h.

À Les Coteaux, c'est au parc Hervé-Laframboise que ça se passe dès 16 h. Les spectacles de fin de soirée sauront plaire aux amateurs de country.

Pointe-des-Cascades ne sera pas en reste. Le site du Village des Écluses sera l'hôte de cette soirée dès 17 h. Dès 19 h 30, la Famille Soucy fera chanter la foule.

À Saint-Lazare, les festivaliers ont rendez-vous à l'Espace des Muses à compter de 18 h. Danse en ligne et spectacle de Jonathan Bouchard sont au programme.

Le Parc municipal de Sainte-Justine-de-Newton sera animé à l'occasion de la Fête nationale. Une prestation du duo Belle et Bête aura lieu à 20 h, et l'événement terminera avec un feu de joie.



À Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé vibrera dès 18 h.

Le 24 juin

Le parc Yvon-Geoffrion présentera des activités pour toute la famille de 16 h à 19 h avant de monter de volume pour une série des prestations musicales. Le Band de la Cité fera vibrer la foule jusqu'aux feux de 23 h.

Le Village des Écluses de Pointe-des-Cascades sera encore animé alors que le duo Simcoe sera en spectacle dès 15 h.



La journée de fête s'annonce bien remplie du côté de Rigaud. De 10 h à 13 h 30, des courses de boîtes à savon se tiendront sur la rue Saint-Viateur. À 14 h 30, assistez au spectacle de Patrick Gemme et de Jean-Michel Soudre au Parc Chartier-De Lotbinière. À 20 h, on fait la fête avec le spectacle Nostalgie 90 et les festivités se terminent avec un feu d’artifice à 22 h.

Le parc Rémi-Gauthier de Saint-Polycarpe s’anime pour la Fête nationale à Saint-Polycarpe, avec un spectacle d'Édouard Lagacé Band.

À Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé vibrera dès 12 h.

Cette semaine, on vous demande: Comment comptez-vous fêter la fête nationale?