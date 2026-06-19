Cerner les besoins des aînées et proposer des services adaptés

Le 15 juin 2026 avait lieu la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Instituée par les Nations Unies, elle vise à dénoncer les abus physiques, psychologiques et financiers tout en mettant en lumière la négligence et les violations des droits que peuvent subir les aînés. L'initiative vise aussi à faire la promotion des mesures de prévention existantes et potentielles.

C'est dans ce contexte que la table de concertation des aînés de Beauharnois-Salaberry a initié une activité de sensibilisation en faisant du porte-à-porte dans un bâtiment de l’Office municipal d’habitation (OMH) à Salaberry-de-Valleyfield. L’objectif était d’aller à la rencontre de personnes aînées plus vulnérables et parfois isolées, qui ne disposent pas du réseau de soutien nécessaire pour leur offrir l’aide dont elles ont besoin.

La coordonnatrice locale en police de proximité (CLPP) du Centre de service de Beauharnois-Salaberry, les cadets de la SQ, des intervenants de l'initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) et une intervenante du CLSC se sont rassemblés et ont pris le temps d’échanger avec les résidents afin de cerner leurs besoins et de mettre en place des services adaptés.

L'activité a été particulièrement enrichissante autant pour les intervenants que pour les recrues de la SQ. Le tout témoigne également de l’étroite collaboration entre le réseau communautaire et la Sûreté du Québec.