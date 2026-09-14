Le vin est fournis
Participer aux vendanges au Vignoble Côte de Vaudreuil
Le Vignoble Côte de Vaudreuil, situé sur la route Harwood, invite la population à participer à ses premières vendanges de 2026. À terme, les raisins cultivés permettront de créer une multitude de bouteilles de vin régional !
Si de nombreuses personnes, citoyennes de la région et d'ailleurs, reviennent chaque année pour donner un coup de main, les propriétaires du vignoble sont toujours à la recherche d'aide supplémentaire. En plus, aucune expérience n'est nécessaire et les vendanges sont accessibles à tous.
Les fins de semaine de récolte sont prévues de manière provisoire du 18 septembre au 12 octobre, à raison de quatre blocs de quatre jours. Les participants sont accueillis dès 8 h 30 à la boutique, avant de rejoindre les rangs de vigne pour une journée qui se termine vers 16 h 30, pause dîner incluse.
Les vendangeurs sont priés d'amener leur repas, mais c'est le vignoble qui fournit le vin. L'eau, les collations et les bouteilles à emporter seront mis à la disposition des aides. Nouveauté cette année : tous ceux ayant participé à au moins une journée de récolte durant le mois seront conviés à un souper de célébration le dernier dimanche des vendanges.
Pour s'inscrire ou obtenir plus d'informations, les intéressés peuvent écrire à vinlegendevivante@gmail.com.
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