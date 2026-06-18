Astuces pour un déménagement écoresponsable dans Vaudreuil-Soulanges

Le mois de juillet approche à grands pas, tout comme le déménagement de quelques citoyens. Dans ce contexte, la MRC de Vaudreuil-Soulanges organise une collecte spéciale de surplus de matières recyclables du 2 au 14 juillet.

Durant cette période, vous pourrez déposer toutes autres matières recyclables supplémentaires à côté du bac bleu en les mettant dans des sacs transparents prévus à cet effet. Pour les boîtes de carton, il vous suffira de les démonter, de les empiler dans une seule boîte d’une grandeur maximale de 90 cm sur 90 cm et de les placer à côté du même bac.

Donner une 2ᵉ vie à différents objets

Les meubles, vêtements et électroménagers en bon état peuvent être facilement réutilisés, tout comme une multitude d’autres biens qui se prêtent au réemploi. Au lieu de simplement jeter les objets encombrants, pensez à les réparer ou donnez-les à des organismes de la région.

Il est également recommandé d'acheter d'occasion pour s'équiper suite à son déménagement. En plus de faire des économies et d'encourager des friperies locales, il s'agit d'un geste concret pour l’environnement. Ces achats soutiennent des organismes communautaires.

Bien se départir de ses objets

Puisque déménager est souvent synonyme de grand ménage, la MRC en a profité pour rappeler le rôle du Réseau des écocentres de la région. Le réseau permet de détourner les matières recyclables des sites d’enfouissement afin qu’elles soient valorisées à leur juste valeur ou éliminées de façon responsable pour l’environnement.

Puisque de nombreuses personnes se départissent de leurs appareils réfrigérants lors des déménagements, la MRC réaffirme son entente avec le Carrefour de l'Espoir. Grâce à son service gratuit de collecte sur appel (450 218-3100) pour ces appareils, l'organisme peut aider l’ensemble des citoyens de la région.

Les appareils réfrigérants sont également acceptés aux écocentres situés à Vaudreuil-Dorion, Rigaud et Saint-Zotique. Les citoyens des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges peuvent utiliser les services des quatre écocentres du réseau.

Dans un souci d’efficacité, il est suggéré d’accumuler ses matières et de les trier par catégorie avant de se présenter à l’écocentre pour maximiser son déplacement. Il est important de rappeler que seules les automobiles ou camionnettes ainsi que les remorques standards à déchargement manuel sont autorisées sur le site.

Les préposés n’aident pas au déchargement. Si certains objets sont lourds ou volumineux, il est recommandé d’être accompagné.

Pour connaître la liste des matières acceptées ou pour plus d’informations sur le Réseau des écocentres, visitez le www.tricycle-mrcvs.ca ou composez le 450 455-5434.