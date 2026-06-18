Le Centre Notre-Dame-de-Fatima reçoit un prix Coup de coeur

Une délégation du Centre Notre-Dame-de-Fatima est montée sur la scène pour recevoir le prix Cour de cœur.

C'est avec fierté que le Centre Notre-Dame-de-Fatima a annoncer, ce mercredi, avoir remporté la distinction Coup de cœur lors du Gala Nomina organisé par Loisir et Sport Montérégie, qui avait lieu le 11 juin. Ce prix souligne le caractère inspirant et rassembleur de l'organisme qui, par son projet, Innover par le jeu : Des installations qui durent et qui inspirent, met l'amusement au cœur de l’expérience inclusive offerte à la clientèle.

« Le jeu possède une force extraordinaire : il rassemble naturellement les gens, peu importe leur âge, leurs capacités ou leur parcours. Lorsqu’on crée des espaces où chacun peut participer pleinement, on favorise l’inclusion, les rencontres et le développement de la confiance en soi. C’est cette vision qui guide nos projets et qui donne tout son sens à cette reconnaissance », souligne Guillaume Roberge, directeur des opérations.

Décerné dans le cadre d’un événement qui célèbre chaque année les initiatives remarquables en loisir et en sport à travers la Montérégie, ce prix met en lumière la volonté du Centre de faire les choses autrement en créant des espaces où le jeu devient un véritable moteur de participation, de rencontres et de plaisir partagé.

Au Centre Notre-Dame-de-Fatima, l’innovation se traduit avant tout par des projets qui permettent à davantage d’enfants et d’adultes de prendre part à l’expérience, de se dépasser, de tisser des liens et de vivre des moments significatifs ensemble.

« Cette reconnaissance appartient à toute notre équipe, qui travaille avec passion à créer des expériences inclusives et rassembleuses. Elle nous encourage à poursuivre nos efforts pour que chaque personne puisse pleinement profiter du plein air, du loisir et du plaisir de jouer », affirme Steven Grenier, directeur général.