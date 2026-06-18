Gala Nomina 2026
Le Centre Notre-Dame-de-Fatima reçoit un prix Coup de coeur
C'est avec fierté que le Centre Notre-Dame-de-Fatima a annoncer, ce mercredi, avoir remporté la distinction Coup de cœur lors du Gala Nomina organisé par Loisir et Sport Montérégie, qui avait lieu le 11 juin. Ce prix souligne le caractère inspirant et rassembleur de l'organisme qui, par son projet, Innover par le jeu : Des installations qui durent et qui inspirent, met l'amusement au cœur de l’expérience inclusive offerte à la clientèle.
« Le jeu possède une force extraordinaire : il rassemble naturellement les gens, peu importe leur âge, leurs capacités ou leur parcours. Lorsqu’on crée des espaces où chacun peut participer pleinement, on favorise l’inclusion, les rencontres et le développement de la confiance en soi. C’est cette vision qui guide nos projets et qui donne tout son sens à cette reconnaissance », souligne Guillaume Roberge, directeur des opérations.
Décerné dans le cadre d’un événement qui célèbre chaque année les initiatives remarquables en loisir et en sport à travers la Montérégie, ce prix met en lumière la volonté du Centre de faire les choses autrement en créant des espaces où le jeu devient un véritable moteur de participation, de rencontres et de plaisir partagé.
Au Centre Notre-Dame-de-Fatima, l’innovation se traduit avant tout par des projets qui permettent à davantage d’enfants et d’adultes de prendre part à l’expérience, de se dépasser, de tisser des liens et de vivre des moments significatifs ensemble.
« Cette reconnaissance appartient à toute notre équipe, qui travaille avec passion à créer des expériences inclusives et rassembleuses. Elle nous encourage à poursuivre nos efforts pour que chaque personne puisse pleinement profiter du plein air, du loisir et du plaisir de jouer », affirme Steven Grenier, directeur général.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L'inachevée: les villes concernées sont prêtes pour la prochaine étape
Plus que jamais auparavant, une chose est claire pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement les villes et municipalités concernées : le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé ! Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des ...LIRE LA SUITE
Autoroute 20 inachevée: on réclame l'inscription du projet au PQI
C'est un énième jour de la marmotte dans Vaudreuil-Soulanges puisque élus, gens de la communauté d'affaires et citoyens de la région se réunissent à nouveau, cette fois à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste près du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour demander à ce que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 soit ...LIRE LA SUITE
Journées du patrimoine religieux: quatre lieux à découvrir dans le Suroît
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec confirme le retour tant attendu des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre 2026. Vitrine exceptionnelle de la richesse et de la diversité du patrimoine religieux québécois, cet événement annuel est l’occasion parfaite de mettre en lumière des lieux, des ...LIRE LA SUITE