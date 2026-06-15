Vaudreuil-Dorion: les cols bleus débrayeront le 26 juin

Après avoir refusé à l'unanimité la dernière offre patronale au début juin, les cols bleus de la Ville de Vaudreuil-Dorion annoncent une première journée de grève. En effet, un débrayage est prévu le 26 juin à défaut d'une entente. Selon les représentants syndicaux, les offres salariales ne permettent pas aux travailleurs de maintenir leur pouvoir d'achat dans le contexte économique actuel.



Rappelons que les cols bleus, affiliés au Syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion (SMTTVD–CSN), sont sans convention collective depuis janvier 2025. L'annonce du débrayage découle de la volonté des 120 cols bleus de Vaudreuil-Dorion d'intensifier sa mobilisation en vue d'en arriver à une entente sur la question salariale. La dernière offre de la Ville prévoit à une hausse de 16 % sur 5 ans. Le SMTTVD–CSN a fixé sa demande à 22 % pour la même période. Le syndicat a déposé le lundi 15 juin un avis de grève pour un débrayage prévu le 26 juin prochain.



« Ce matin, nous n’avons pas eu d’autre choix que de déposer un avis de grève. Nous devons utiliser ce moyen de pression ultime pour que la ville comprenne enfin qu’elle doit en mettre plus sur la table. Nous voulons éviter les impacts sur la population, mais nous voulons aussi améliorer nos conditions pour pouvoir résider dans la ville qu’on dessert et continuer d’y donner de bons services », explique le président du SMTTVD–CSN, Clayton West.



« La Ville de Vaudreuil-Dorion peut encore éviter la grève. Elle doit retourner à la table et bonifier ses offres pour mieux reconnaitre le travail de celles et ceux qui fournissent des services à la population au quotidien. Les salarié-es ont rejeté à l’unanimité l’offre salariale de l’employeur. Il ne peut donc pas rester les bras croisés : il est temps de régler ! », poursuit la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN, Josée Dubé.



« Faire la grève, ce n’est jamais une décision qu’on prend à la légère. Mais quand rien ne bouge, il faut accentuer la pression. Les 120 cols bleus de Vaudreuil-Dorion sont prêts à se faire respecter et ils peuvent compter sur notre soutien », de conclure la vice-présidente du Conseil central de la Montérégie–CSN, Annick Primeau.