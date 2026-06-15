Alliance pour la solidarité de la Montérégie
Un soutien financier de 520 862 $ pour la MRC de Beauharnois-Salaberry
Le mercredi 15 juin, la MRC de Beauharnois-Salaberry a annoncé l'octroi d'un soutien financier non négligeable de 520 862 $ qui sera divisé entre cinq initiatives d'envergure à portée communautaire de la région. Le tout s'inscrit dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie 2024-2029 pour l’ouest de la Montérégie.
« Les projets soutenus touchent des enjeux essentiels pour la région. Je suis heureux que ces initiatives prennent forme sur le territoire puisqu’elles visent à briser l'exclusion sociale et à soutenir concrètement les citoyens les plus vulnérables », souligne M. Miguel Lemieux, préfet de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de Salaberry-de-Valleyfield.
Une mobilisation essentielle pour le milieu
Dirigés par des acteurs clés du développement social, les projets soutenus ciblent des enjeux cruciaux tels que la réussite éducative, le soutien aux familles, le logement abordable, la prévention de la violence conjugale et le développement du langage chez les enfants.
Chaque initiative est le fruit d'une démarche concertée de plus d'un an menée par Concertation Horizon et les partenaires du milieu afin d’actualiser les priorités régionales et de mobiliser les forces vives autour de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Toutes les propositions ont fait l’objet d’analyses rigoureuses basées sur l'ancrage territorial, la portée collective, la faisabilité, la complémentarité avec le réseau existant, ainsi que les retombées directes sur les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.
Les projets appuyés sont les suivants:
- Filet décrochage, par le CJE Beauharnois-Salaberry : 113 155 $
- Ancrage Beauharnois, par La Halte Familiale : 179 740 $
- Consolidation du modèle territorial en habitation abordable dans le Sud-Ouest, par l’organisme Ambition Habitation : 132 112 $
- Quand les vulnérabilités s’additionnent : un filet contre la violence conjugale, par l’organisme Hébergement d’urgence violence conjugale Vaudreuil-Soulanges : 63 855 $
- Maintien du continuum de services concerté en orthophonie communautaire, par le Comité Alliance Langage : 32 000 $
Ces programmes pourront se concrétiser grâce à une aide financière issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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