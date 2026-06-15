Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées
Agir pour contrer la maltraitance faite aux personnes aînées
La Table de concertation des aîné.e.s de Vaudreuil-Soulanges (TCA VS) s'Active avec une campagne régionale de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. L'initiative Soyons aimants envers les aîné.e.s bat son plein présentement.
Diverses activités ont été planifiées dans la région en lien avec cette campagne. En plus de porte-à-porte dans des quartiers avec une grande concentration de personne aînées, une équipe de sensibilisation est aussi sur le terrain.
Lancée en 2021 en partenariat avec Desjardins Vaudreuil-Soulanges, la campagne a
débuté par la distribution d’un répertoire des organismes communautaires œuvrant auprès des personnes aînées. Elle s’inscrit pleinement dans la mission de la TCA VS, qui consiste à mobiliser les acteurs locaux afin d’améliorer le bien-être, les conditions de vie et l’accès aux services pour les personnes aînées du territoire.
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