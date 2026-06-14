Relais pour la vie 2026: plus de 135 000 $ amassés

L’émotion était au rendez-vous le samedi 13 juin au parc Olympique de Pincourt, où prenait place la 22e édition du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Au terme de la soirée, c’est une somme de 137 485 $ qui a été amassée par les 305 marcheurs qui formaient les 38 équipes inscrites à l’activité de financement.

« Notre objectif était de 150 000$. Les équipes sont formées d’un nombre variable de marcheurs, allant de deux à cinq, six ou plus. Certaines participent depuis la première édition du Relais pour la vie et ont amassé beaucoup d’argent pour la Société canadienne du cancer au fil des ans. Elles sont identifiées par des pancartes jaunes installées près de leur tente. Chaque année, la soirée est très émotive, notamment en raison du Tour de l'espoir qui permet aux survivants d’ouvrir la marche et aux luminaires, qui le soir tombé, éclairent le parcours en mémoire de gens qui se battent contre la maladie ou qui ont malheureusement perdu leur combat », précisait Maude Bergeron, membre du comité organisateur.

Parmi les marcheurs, on notait la présence du maire de Pincourt, Claude Comeau, de la mairesse de Coteau-du-Lac, Andrée Brosseau, du maire de Terrasse-Vaudreuil, Michel Bourdeau, et du député de Vaudreuil, Peter Schiefke.

Tout au long de la soirée, la solidarité était bien présente. « On demande à chaque équipe d’avoir au moins, en tout temps, un membre sur la piste pour démontrer qu’une personne atteinte de cancer n’est jamais seule et pour rappeler leur persévérance dans la maladie », ajoutait Mme Bergeron au micro à l’intention des marcheurs.

Les marcheurs qui souhaitaient prendre une pause de la piste pouvaient se rendre aux différents kiosques situés au centre du parcours. Là, ils prenaient part à des activités variées telles que la confection de porte-clés personnalisés ou une initiation à des jeux de société animée par Asmodee. Sinon, ils pouvaient immortaliser le moment dans un photomaton ou se laisser divertir par un clown. En cas de petit creux, ils n’avaient qu’à combler leurs papilles gustatives en dégustant du popcorn.

Une présidente d’honneur, c’est bien, mais deux c’est mieux

Pour cette édition 2026, le choix du comité organisateur pour occuper le rôle de présidente d’honneur s’est porté sur, non pas une, mais bien deux personnes, soit les sœurs Manon et Chantal Therrien.

« On a perdu notre père à cause du cancer et c’est lui qui nous a transmis son amour pour le bénévolat. On est fières d’être ici et on va marcher jusqu’à minuit », confiait Chantal peu de temps avant de prendre le départ du Tour de l’espoir aux côtés de sa sœur.

Pour Manon, ce rôle avait une signification bien particulière. « Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué un cancer des ganglions pour lequel j’ai reçu 35 traitements de radiothérapie en plus de la chimiothérapie. Je n’en ai raté aucun. Je suis chanceuse d’avoir pu compter sur le soutien de mes proches, mais aussi sur celui de la Société canadienne du cancer. J’ai appris au cours de ma maladie que je pouvais être hébergée à peu de frais dans un établissement appartenant à la SCC pour être plus près de l’endroit où je devais recevoir mes traitements. De plus, j’ai aussi eu droit à une aide financière pour alléger mes coûts de transport vers la métropole », témoignait-elle.

Dotée de doigts de fée, Manon avait aussi confectionné pour tous les membres de son équipe de marcheurs une cravate. « On doit l’enfiler autour du cou et, dans mon cas, elle protège mes ganglions. C’est chic, c’est beau et synonyme d’espoir », expliquait Chantal.

« On connaît tous quelqu’un atteint du cancer »

Parmi les équipes ayant récolté le plus de fonds pour la SCC, dans le cadre du Relais pour la vie, on retrouvait Les zoizeaux de nuit. Au total, l’équipe a amassé 18 040 $, soit le plus gros montant pour la région de Vaudreuil-Soulanges. « De ce montant, 7 510 $ proviennent de la vente de cannettes et de bouteilles vides qui nous étaient remises par des resto-bars de la région. Sinon, une soirée bowling nous a permis d’amasser environ 2 500$, alors que les contributions de certaines entreprises s’élevaient à 3 000 $. Le reste provient de dons ramassés à gauche et à droite », résumait Liette, la capitaine.

Pourquoi l’équipe s'implique-t-elle pour la cause? « On connaît tous quelqu’un atteint du cancer ou qui en est décédé. On s’implique dans le Relais depuis douze ans maintenant. »

En 2ᵉ place, on retrouvait le duo formé de Diane Lazure et de Jennifer Hocker. Au total, les deux femmes avaient amassé 12 908,34 $. « Un autre montant va s’ajouter dans les prochains jours. La somme provient d’un tournoi de golf, mais aussi de plusieurs commanditaires comme Intact Assurances et Bourgon qui ont donné, à eux seuls, une somme de 5 000$. Il y a plusieurs causes qui existent, mais on a choisi celle-ci. Mon père est décédé du cancer et Jennifer aussi a des proches qui en ont été atteints. Personne n’est à l’abri », racontait Mme Lazure qui a commencé à s’impliquer auprès du Relais pour la vie de Châteauguay, puis de Beauharnois, avant d’aboutir dans Vaudreuil-Soulanges.

De son côté, Jennifer était à sa quatrième participation aux côtés de Mme Lazure. Avant, elle prenait part au Relais pour la vie de Salaberry-de-Valleyfield.

Enfin, rencontrée sur place, la responsable du support aux sympathisants au sein de la SCC, Paula Vasquez, a accepté d’en dire plus sur l’utilisation des sommes amassées lors du Relais pour la vie. « Si une équipe amasse plus de 2 000$, elle peut décider à quel volet sera affecté la somme. Par exemple, ça pourrait être pour l’hébergement et le transport comme ce fût le cas pour Chantal ou encore pour la recherche sur le cancer. Il y a plusieurs volets à l’aide apportée aux personnes malades. »