La deuxième célébration annuelle de la Fierté en préparation à Hudson

Fierté Hudson Pride présentera sa deuxième célébration annuelle de la Fierté le samedi 25 juillet, de 12 h à 19 h, à Alibi Barn, situé au 422, rue Main, bureau 101, Hudson (Québec).

Organisée par le comité bénévoles de Fierté Hudson Pride, cet événement communautaire rassemble des personnes 2ELGBTQIA+, des allié(e)s, des familles, des ami(e)s et des sympathisants de toute la région pour une journée de célébration, de rencontres et d’inclusion.

Au programme : spectacles en direct, marchand•e•s d'ici, organismes communautaires, restauration et activités familiales. De retour à la demande générale, l’artiste drag Augusta Wind sera couronnée Reine de la Fierté Hudson 2026.

Fort du succès de sa première édition, Fierté Hudson Pride poursuit sa mission de créer un espace accueillant et visible pour la communauté 2ELGBTQIA+, tout en célébrant la diversité qui fait de Hudson un milieu de vie dynamique et inclusif.

La Fierté Hudson souhaite également remercier chaleureusement ses commanditaires Champion Arc-en-ciel pour leur précieux soutien : Greg Lerner Real Estate, K&K Swim, Alibi Lounge, Microbrasserie Cardinal et Lucky Monkey Apparel. Leur engagement contribue directement à la réalisation de cet événement communautaire.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.