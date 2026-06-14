Les proches aidants visés par une consultation en ligne

La consultation auprès des personnes proches aidantes lancée par le regroupement Montérégie en Action pour la proche aidance se poursuit. Nombreux sont les proches aidants du territoire à avoir partagé leur réalité dans le cadre de cette démarche qui est en cours jusqu'au 30 juin.

Cette démarche vise à mieux comprendre leur expérience et à trouver des façons concrètes de mieux soutenir les personnes qui agissent comme proche aidante. Les réponses permettront de bâtir un plan d’action régional plus ciblé.

Pas encore participé? Il est encore temps de faire entendre sa voix. Toute personne qui aide ou ayant aidé un proche vivant avec une maladie, une incapacité ou une perte d’autonomie,peut contribuer en remplissant le questionnaire en ligne :

- Durée : environ 30 minutes;

- Disponible en français et en anglais;

- Jusqu’au 30 juin 2026;

- https://my.lime.health/a/consultation-proches-aidants

Peu importe sa situation, elle aidera à prioriser les actions à mettre en place pour mieux reconnaître et soutenir les proches aidants en Montérégie.