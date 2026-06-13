Le projet de TGV Alto ne fait pas réagir tout le monde

Chaque semaine, l'équipe de rédaction de Néomédia pose une question à ses lecteurs et compile les résultats afin de faire ressortir une tendance et de mieux comprendre quels enjeux animent notre communauté. Cette semaine, la question était en lien avec le projet Alto et de possible consultation publique dans la région.

Rappelons qu'au moment d'écrire ces lignes, les citoyens de Rigaud et de Pointe-Fortune, potentiellement affectés par le tracé du train à grande vitesse, n'ont pas eu de séance d'information. Si le maire et la mairesse des deux municipalités ont demandé à Alto d'organiser une consultation, le promoteur ne l'a pas encore fait.

La population, plus particulièrement les agriculteurs touchés, commence à perdre patience et demande plus de transparence du gouvernement fédéral.

Néomédia vous demandait donc : si elles ont lieu, participerez-vous aux consultations sur le projet Alto ? Sans trop de surprise, les opinions sont mitigées, donnant droit à des résultats de sondage intéressants.

En gros, la moitié des répondants (42,1 %) ont dit vouloir assister aux consultations soit pour s'informer davantage sur le projet (10,5 %) ou pour faire valoir leur opinion et défendre leur position (31,6 %).

À l'inverse, 42,1 % des gens ayant répondu au sondage maison ont opté pour le choix « Non, je ne participerai pas parce que le projet ne me dérange pas vraiment ». Les 15,8 % restants ont indiqué être indécis pour le moment.

Comme l'a souligné une agricultrice de Pointe-Fortune, « Quand t’es un agriculteur, c’est ta maison, ta job, bref c’est ta vie qui pourrait changer tout d’un coup […] Quand c’est ta maison, tu te dis “c’est plate, mais je vais déménager”, nous c’est pas possible. »

En ce sens, elle et d’autres citoyens estiment primordial qu’une consultation soit organisée non seulement pour informer les gens concernés, mais aussi pour mobiliser le reste des Vaudreuil-Soulangeois à la cause.

Il est encore possible de faire valoir son point de vue en suivant ce lien.