Atelier créatif à Vaudreuil-Dorion
Créer du beau avec du vieux
La Ville de Vaudreuil-Dorion propose un atelier de composition de bijoux à partir de matière recyclée. La réutilisation n'aura jamais été aussi brillante.
Les participants seront guidés tout au long du processus par une animatrice spécialisée qui fera des démonstrations de techniques simples et créatives pour transformer des matériaux du quotidien en bijou unique.
Une belle occasion de poser un geste pour la Terre en repartant avec un souvenir éclatant.
L'activité se déroulera de 10 h à 11 h 30 le samedi 13 juin à la bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion.
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