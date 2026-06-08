Les pompiers de Vaudreuil-Dorion rejettent unanimement l'offre finale

Le syndicat de l'Association des Pompiers de Vaudreuil-Dorion se rallie aux cols bleus et blancs de la Ville. Ils ont rejeté l'offre qualifiée de finale par la partie patronale à l'unanimité. Les 41 pompiers demandent une mise à niveau de leur rémunération plus près des services d'incendie similaires.

En raison de leur statut de fournisseurs d'un service d'urgence, les pompiers sont limités dans les moyens de pression qu'ils peuvent adopter. Ainsi, ont-ils commencé à porter des pantalons non règlementaires par exemple.

La question de la rémunération est au centre des revendications du syndicat. « Nous avons obtenu exactement la même offre que les autres syndicats, soit 16 % d'augmentation sur 5 ans. Nous visons plutôt un salaire à terme qui se rapproche des villes semblables à Vaudreuil-Dorion. La plupart des pompiers comparables ailleurs gagneront un peu plus de 50 $/heure en 2029. Nous avons fait une offre un peu en-deça. La Ville a maintenu son offre initiale », explique Alex Lamarre-Séguin, président du syndicat de l'Association des Pompiers de Vaudreuil-Dorion.

Pour le porte-parole, la proposition patronale fait fi de la réalité du terrain des pompiers qu'il représente. Il poursuit: « Nous avons un des services avec le plus de spécialisation du groupe des municipalités évalués. Nous sommes aussi dans le haut de la liste en matière du nombre d'intervention. En 2018, nous avons répondu à 1128 appels contre tout près de 2000 en 2025. Ça vient avec plus risques mais aussi avec un poids psychologique plus important avec ce que les pompiers peuvent voir lors d'intervention. La part patronale s'appuie sur une médiane de villes sélectionnées mais nous ne livrons pas un service dans la médiane »

Il affirme que la notion de médiane n'est pas représentative de ce que la Ville de Vaudreuil-Dorion projette sur la scène municipale du Québec. Il signale le Pôle municipal, un investissement de 80 M$ qui a mobilisé des architectes de renom ainsi que la politique culturelle avec laquelle la Ville rayonne parmi la crème à l'international.

Le syndicat des pompiers, selon son président, est prêt à négocier avec la Ville. « Nous avons voulu lancer les discussions quelques mois avant l'échéance de notre convention collective en 2024. Nous voulons nous entendre », conclut Alex Lamarre-Séguin.