Une 6e édition pour la Loterie Passeport-voyage de la Maison Libella

La Maison de soins palliatifs Libella annonce le lancement de la 6e édition de sa Loterie Passeport-voyage, présentée en collaboration avec Voyages Gendron. Une fois de plus, quatre personnes auront la chance de remporter un prix leur permettant de découvrir une nouvelle culture, de vivre l’aventure mémorable ou de s’offrir une pause bien méritée.

La loterie propose quatre prix: un chèque-cadeau de 10 000 $, échangeable contre 8 000 $ en argent comptant, ainsi que trois chèques-cadeaux de 5 000 $ chacun. Chaque billet offre une chance sur 250 de remporter l’un des quatre prix.

À noter que les chèques-cadeaux n’ont aucune date d’expiration et aucune restriction quant aux dates de voyage.

Au-delà de la possibilité de remporter un prix exceptionnel, chaque billet acheté contribue directement à la mission de la Maison Libella. Les fonds recueillis permettent d’offrir gratuitement des soins palliatifs de grande qualité, empreints de confort et de réconfort, aux personnes en fin de vie ainsi qu’à leurs proches. La précédente édition de la Loterie avait permis d’amasser 64 700 $ au profit de cette mission essentielle.

Une nouvelle plateforme d’achat entièrement numérique

Grande nouveauté cette année, les billets sont entièrement numériques et vendus sur la plateforme moitiemoitie.com. Conforme aux exigences applicables de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, cette plateforme assure un processus de tirages aléatoires, sécuritaires et transparents.

Le tirage se déroulera également d’une nouvelle façon. Il ne sera pas diffusé en direct sur Facebook : la plateforme procédera automatiquement au tirage des quatre gagnants le 9 octobre 2026 à 11 h. Les personnes gagnantes seront contactées directement et leurs noms seront ensuite publiés sur la page Facebook de la Maison Libella.

Billets en vente dès maintenant

Pour acheter un billet, visitez tirage.moitiemoitie.com/607. Il est également possible de communiquer avec la Maison Libella au 450-202-2202 et de demander le poste #131.

Merci de contribuer, billet après billet, à faire une réelle différence dans la vie des personnes accueillies à la Maison Libella et de leurs proches.