La mémoire et le vieillissement au coeur d'une conférence

La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur sera l'hôte, en collaboration avec La magie des mots, la conférence « Ma mémoire décroche! », d'un atelier consacré à la mémoire et au vieillissement. Celui-ci se tiendra le mercredi 21 octobre prochain de 10 h à midi à la Salle communautaire de Très-Saint-Rédempteur, située au 769, route Principale.

Cette rencontre sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les changements qui peuvent survenir avec l’âge et de mieux reconnaître les différents signaux associés au vieillissement normal, aux troubles cognitifs légers et à la maladie d’Alzheimer. Les participants découvriront également des astuces et des outils pour favoriser le rappel des événements, qu’ils soient récents ou lointains, et contribuer au maintien d’une mémoire active.

Que vous souhaitiez mieux comprendre les changements liés à la mémoire, découvrir des outils pratiques ou simplement en apprendre davantage sur le sujet, cette rencontre constitue une belle occasion de s’informer et d’échanger dans un cadre accessible et convivial.

Pour réserver sa place, on peut communiquer avec La magie des mots au 450 763-1331 ou par courriel au: communication@lamagiedesmots.com.

L’activité est présentée par La magie des mots, en collaboration avec les municipalités de Très-Saint-Rédempteur.