Une initiative lancée pour inciter les hommes à bouger et jaser santé

Merck Canada et Movember s'associent pour lancer le défi « Courez en parler à votre médecin » proposé dans le cadre de Movember, une initiative nationale hébergée sur l'application Strava qui encourage les participants à courir 10 kilomètres tout en faisant un geste supplémentaire pour leur santé : remplir la liste de vérification « De la tête aux bijoux de famille » avec un professionnel de la santé.

Le défi, qui combine activité physique et conversations enrichissantes, vise à aider les hommes à adopter une approche plus proactive à l'égard de leur santé et à parler de sujets parfois négligés avec leurs professionnels de la santé.

« Prendre soin de sa santé ne devrait pas commencer au moment où quelque chose cloche. Qu'il s'agisse de la santé mentale ou du cancer de la prostate et des testicules, nous voulons que les hommes connaissent leurs risques, sachent ce qui est normal pour eux et se sentent à l'aise de parler de leur santé », souligne Atiqa Mohammad, directrice de la mise en œuvre des programmes de lutte contre le cancer chez Movember Canada. La liste de vérification « De la tête aux bijoux de famille » aide à amorcer ces conversations importantes. Le défi offre aux hommes un moyen simple de passer à l'action et d'intégrer les bilans de santé à leurs habitudes. »

La santé des hommes est complexe - adopter une approche proactive signifie porter attention à sa santé physique et mentale ainsi qu'à la santé préventive. Grâce aux efforts continus de sensibilisation, des sujets comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules et le bien-être mental occupent une place de plus en plus importante dans les discussions sur la santé des hommes. Pourtant, le virus du papillome humain (ou VPH) reste très mal connu, bien qu'il touche environ 75 % des Canadiens sexuellement actifs à un moment ou à un autre de leur vie. Ce manque de sensibilisation se révèle particulièrement important dans la mesure où les types de VPH à haut risque sont responsables de près de 70 % des cancers de la gorge (ou de l'oropharynx). En 2012, il a été déclaré que l'incidence du cancer de l'oropharynx lié au VPH était au moins 4,5 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

« Les problèmes de santé ne viennent pas toujours avec des signes avant-coureurs évidents, et le VPH en est un bon exemple », indique Matthew Thornhill, directeur exécutif du groupe commercial Vaccins et VIH chez Merck Canada. « De nombreuses infections par le VPH n'entraînent aucun symptôme. À l'heure actuelle, il n'existe aucun test de dépistage systématique de cette infection chez les hommes. Au Canada, le cancer de la gorge (ou de l'oropharynx) est le cancer le plus fréquent associé au VPH, c'est pourquoi le VPH doit faire partie des discussions plus larges sur la santé des hommes. »

Le cri de ralliement du défi « assez fort pour s'entraîner, assez intelligent pour se faire examiner » renforce le message selon lequel connaître les risques pour sa santé et prendre des mesures proactives sont aussi importants que l'activité physique.

Les Canadiens sont invités à en apprendre plus sur le site parlonsvph.ca/courezenparleravotremedecin/.