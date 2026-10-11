Pour un hiver plus doux, faites-vous vacciner clame Santé Québec

Santé Québec rappelle l’importance de se faire vacciner afin de mieux se protéger contre les virus qui compliquent la saison froide. De nombreuses plages horaires seront ouvertes sur le portail Clic Santé à compter du 13 octobre, pour des rendez-vous qui débuteront le 20 octobre.

Grippe (influenza) et COVID-19

La vaccination contre la grippe (influenza) et la COVID-19 est l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir les complications graves, les hospitalisations et les décès liés à ces infections. La vaccination est gratuite pour les personnes âgées de 65 ans et plus, enceintes ou immunosupprimées, y compris celles qui vivent avec le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins.

Dès le 13 octobre, plusieurs plages horaires seront offertes sur le portail Clic Santé. Un rendez-vous vous sera offert dans une installation près de chez vous, soit dans un point de service local ou dans une pharmacie communautaire.

Virus respiratoire syncytial (VRS)

Les personnes âgées de 75 ans et plus ont également accès gratuitement au vaccin contre le VRS, qui peut être administré en même temps que les vaccins contre la grippe et la COVID-19. Des rendez-vous sont également disponibles depuis le 21 septembre pour immuniser les bébés admissibles à la vaccination contre le VRS. Rappelons que, depuis l’automne 2024, le Québec a déployé un programme visant à immuniser les bébés contre le VRS. Le traitement préventif est offert à la naissance aux enfants admissibles. Il est également accessible sur rendez-vous afin que les enfants qui ne l’ont pas reçu à la naissance puissent en bénéficier. Au cours des dernières années, ce traitement préventif a démontré une efficacité de près de 90 % pour éviter les hospitalisations et les visites à l’urgence chez les enfants. Vérifiez l’admissibilité de votre enfant sur Québec.ca.

Pour prendre rendez-vous :

- En ligne : Clicsante.ca - Vaccination contre les virus respiratoires

- Centrale de rendez-vous :1 855 755-3737, de 8 h à 16 h