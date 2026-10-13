Santé Québec Montérégie-Ouest
La population ciblée invitée à se faire vacciner
Santé Québec Montérégie-Ouest rappelle l’importance de se faire vacciner afin de mieux se protéger contre les virus qui compliquent la saison froide. De nombreuses plages horaires seront ouvertes sur le portail Clic Santé à compter du 13 octobre, pour des rendez-vous qui débuteront le 20 octobre.
La vaccination contre la grippe et la COVID-19 est l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir les complications graves, les hospitalisations et les décès liés à ces infections. Se faire vacciner permet non seulement de se protéger, mais aussi de contribuer à la protection de ses proches et des personnes les plus vulnérables.
La vaccination est gratuite pour les personnes âgées de 65 ans et plus, enceintes, celles qui vivent avec le diabète ou une maladie chronique, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins. Dès le 13 octobre, plusieurs plages horaires seront offertes sur le portail Clic Santé. Un rendez-vous vous sera offert dans une installation près de chez vous, soit dans un point de service local ou dans une pharmacie communautaire.
Virus respiratoire syncytial (VRS)
Les personnes âgées de 75 ans et plus ont également accès gratuitement au vaccin contre le VRS, qui peut être administré en même temps que les vaccins contre la grippe et la COVID-19.
Des rendez-vous sont également disponibles depuis le 21 septembre pour immuniser les bébés admissibles contre le VRS. Rappelons que, depuis l’automne 2024, le Québec a déployé un programme visant à immuniser les bébés contre le VRS. Le médicament est offert à la naissance aux enfants admissibles. Il est également accessible sur rendez-vous afin que les enfants qui ne l’ont pas reçu à la naissance puissent en bénéficier. Au cours des dernières années, le traitement préventif a démontré une efficacité de près de 90 % pour éviter les hospitalisations et les visites à l’urgence chez les enfants. Vérifiez l’admissibilité de votre enfant sur Québec.ca.
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