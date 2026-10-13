La population ciblée invitée à se faire vacciner

Santé Québec Montérégie-Ouest rappelle l’importance de se faire vacciner afin de mieux se protéger contre les virus qui compliquent la saison froide. De nombreuses plages horaires seront ouvertes sur le portail Clic Santé à compter du 13 octobre, pour des rendez-vous qui débuteront le 20 octobre.

La vaccination contre la grippe et la COVID-19 est l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir les complications graves, les hospitalisations et les décès liés à ces infections. Se faire vacciner permet non seulement de se protéger, mais aussi de contribuer à la protection de ses proches et des personnes les plus vulnérables.

La vaccination est gratuite pour les personnes âgées de 65 ans et plus, enceintes, celles qui vivent avec le diabète ou une maladie chronique, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins. Dès le 13 octobre, plusieurs plages horaires seront offertes sur le portail Clic Santé. Un rendez-vous vous sera offert dans une installation près de chez vous, soit dans un point de service local ou dans une pharmacie communautaire.