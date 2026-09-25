Hôtel MOCO et Dooly's
Avis d'exposition à la rougeole à Salaberry-de-Valleyfield
La Direction de santé publique de la Montérégie informe la population qu'une personne atteinte de la rougeole a séjourné à Salaberry-de-Valleyfield entre le 17 et le 20 septembre 2026. Durant cette période, cette personne a fréquenté différents lieux dans le secteur, notamment un événement tenu à l'Hôtel MOCO. Elle a également visité le Dooly’s de Salaberry-de-Valleyfield dans la soirée du 18 au 19 septembre, entre 18h et 1h.
Une enquête est en cours afin d'identifier les personnes qui pourraient avoir été exposées au virus.
Les personnes ayant fréquenté ces lieux entre le 17 et le 20 septembre sont invitées à surveiller l’apparition de symptômes jusqu’au 11 octobre, tels que la fièvre, la toux, l’écoulement nasal, les yeux rouges ou une éruption cutanée. La santé publique pourrait communiquer avec certaines personnes jugées à risque d’avoir été exposées au virus si un suivi s’avère nécessaire.
La rougeole est une maladie très contagieuse qui se transmet par voie aérienne. Certaines personnes, notamment les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes immunosupprimées, sont plus à risque de développer des complications si elles contractent la maladie. La vaccination demeure le meilleur moyen de s’en protéger.
Toute personne qui développe des symptômes compatibles avec la rougeole devrait communiquer avec le service téléphonique Info-Santé 811.
Pour plus d’information sur la rougeole, consultez : Québec.ca – À propos de la rougeole.
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