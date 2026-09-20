Clic Santé signe un renouvellement d’entente de quatre ans

Santé Québec et Clic Santé renouvellent pour quatre ans leur entente concernant la prise de rendez-vous multiservice dans le réseau de la santé, un contrat de 12 millions de dollars par année.

Ce renouvellement témoigne de la volonté gouvernementale de s'appuyer sur une solution éprouvée, fiable, performante et à faible coût pour le Québec. En plus de faciliter l’accès aux soins, Clic Santé permet au réseau de la santé de récupérer des centaines de milliers d’heures en gestion administrative de demande de rendez-vous et ainsi de réaliser des économies de plus de 50 millions de dollars par année.

Pour les 7,6 millions de citoyens inscrits sur Clic Santé, rien ne change et la simplicité demeure : la prise de rendez-vous continuera de s'effectuer facilement sur le portail clicsante.ca.

Du côté des établissements de santé et des pharmacies, cette entente garantit une stabilité opérationnelle cruciale pour les 60 000 professionnels qui utilisent quotidiennement la plateforme. Ce renouvellement leur permet de planifier leurs horaires de services en toute quiétude et de se concentrer sur l'essentiel : les soins aux patients.

Pour le système de santé québécois, ce renouvellement rend possible l’élargissement des services offerts par Clic Santé à plus de rendez-vous de première ligne et de contribuer à l’amélioration de la réorientation des rendez-vous médecin.

Une marque de confiance et d'innovation

La pérennisation des services de Clic Santé est une preuve de confiance envers une solution québécoise qui s’est bâtie au fil du temps, par l’octroi de dizaines de millions de rendez-vous année après année.

« Dans le contexte de la Loi 67 sur le développement des nouveaux services de santé, le renouvellement de cette entente nous offre l’opportunité d'étendre l'utilisation de Clic Santé à un plus grand nombre de professionnels pour aider à désengorger le réseau de la santé » affirme Stéphane Lajoie, fondateur et président de Clic Santé. « Nos objectifs sont clairs : libérer les professionnels de la santé du travail administratif lié à la prise de rendez-vous et faciliter l’accès des citoyens à plus de soins en santé en permettant à chacun de trouver plus rapidement un rendez-vous, quel que soit le service dont il a besoin »