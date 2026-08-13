Deux yogourts grecs vendus chez Costco font l'objet d'un rappel

Des yogourts grecs, en vente chez Costco, font l’objet d’un rappel en raison de la présence possible de moisissure dans les produits. Plus précisément, les yogourts nature The Greek God, de l’entreprise Hain Celestial, ainsi que celui au miel sont visés par cette procédure.

Ils sont vendus dans des contenants de 650 grammes. Les items vendus ont été proposés aux consommateurs entre juin et août de l’année en cours dans les entrepôts Costco et les centres d’affaires Costco. Voici l'un des deux produits rappelés:

Les numéros des articles visés sont 245554 et 1774521. Pour celui au miel, les dates d’expiration qu’on peut y voir sont les suivantes: 1 août 2026, 2 août 2026, 8-9 août 2026, 15-16 août 2026,18 août 2026, 22-23 août 2026, 25 août 2026, 29 août 2026, 5-6 septembre 2026, 12-13 et 15 septembre 2026.

Pour le yogourt nature, les dates d’expiration sont: 9 août, 18 août, 23-25 août, 29 aout, 5 septembre, 12 et 13 septembre 2026.

Les consommateurs qui détiennent ces items à la maison sont priés de ne pas les consommer, les servir, les utiliser ou les vendre oui les distribuer. Il est conseillé de les retourner au lieu d’achat pour obtenir un remboursement complet.

Pour informations, on peut joindre Costco via ce lien ou en composant le 1 800 421-1655 du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.