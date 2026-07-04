Un outil pour mieux comprendre ses rendez-vous médicaux

Santé Québec Montérégie-Ouest évalue présentement les bénéfices de l'utilisation de l'application Emilia sur la santé des usagers. Cet outil d'intelligence artificielle permet aux usagers d'obtenir des résumés vulgarisés de leurs rendez-vous directement sur leur téléphone intelligent ou leur tablette.

Emilia est une application gratuite. Avec elle, il est possible de:

- mieux comprendre sa situation;

- retenir plus d'informations;

- obtenir un résumé clair et facile à comprendre de ses rendez-vous;

- avoir un rappel des prochaines étapes et des choses à faire;

- partager facilement des infos avec un proche, si vous le souhaitez.

Cela pourrait aider le bénéficiaire à faire de meilleurs choix pour sa santé et à participer plus activement à ses soins et services.

L'appui des bénévoles

Des bénévoles dans les milieux hospitaliers et en CLSC soutiennent le rayonnement d'Emilia auprès des usagers.

Il est possible d'aller à leur rencontre pour :

- en apprendre plus sur le projet;

- obtenir de l'aide pour le téléchargement de l’application;

- recevoir des outils d’information et répondre à un sondage.