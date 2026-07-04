Application mobile Emilia
Un outil pour mieux comprendre ses rendez-vous médicaux
Santé Québec Montérégie-Ouest évalue présentement les bénéfices de l'utilisation de l'application Emilia sur la santé des usagers. Cet outil d'intelligence artificielle permet aux usagers d'obtenir des résumés vulgarisés de leurs rendez-vous directement sur leur téléphone intelligent ou leur tablette.
Emilia est une application gratuite. Avec elle, il est possible de:
- mieux comprendre sa situation;
- retenir plus d'informations;
- obtenir un résumé clair et facile à comprendre de ses rendez-vous;
- avoir un rappel des prochaines étapes et des choses à faire;
- partager facilement des infos avec un proche, si vous le souhaitez.
Cela pourrait aider le bénéficiaire à faire de meilleurs choix pour sa santé et à participer plus activement à ses soins et services.
L'appui des bénévoles
Des bénévoles dans les milieux hospitaliers et en CLSC soutiennent le rayonnement d'Emilia auprès des usagers.
Il est possible d'aller à leur rencontre pour :
- en apprendre plus sur le projet;
- obtenir de l'aide pour le téléchargement de l’application;
- recevoir des outils d’information et répondre à un sondage.
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